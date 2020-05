Plzeňský Prazdroj vyčlenil na restart ekonomiky 300 milionů korun | E15.cz

Česko postupně uvolňuje opatření přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19, k návratu do běžného fungování je ale ještě daleko. Plzeňský Prazdroj nyní vyzývá firmy, instituce i širokou veřejnost, aby společně pomáhali tam, kde umějí. Sám za tím účelem investuje více než 300 milionů korun.

„Pomáháme v oblastech, ve kterých podnikáme a kterým rozumíme, takže hlavně hospodám a restauracím. Ale pomůžeme i místním komunitám v regionech, kde máme pivovary,“ uvedl generální ředitel společnosti Plzeňský Prazdroj Grant Liversage.

Přes pět milionů korun věnuje firma veřejně prospěšným projektům zaměřeným na obnovení společenského a kulturního života v regionech, v nichž mají pivovary Plzeňského Prazdroje silné zastoupení. A podpoří třeba i dobrovolné hasiče po celé České republice. „Naše ekonomika i celá společnost potřebují nové impulsy a podporu. Věděli jsme, kdy se zastavit a zůstat doma, ale víme také, že je potřeba zase uvést vše do pohybu,“ říká Liversage.

Za velmi důležité pro budoucnost však Prazdroj považuje také loajalitu a další rozvoj svých zaměstnanců. I přes tvrdé ekonomické dopady krize se firma rozhodla nepropouštět. Naopak, od dubna byly navýšeny platy všech zaměstnanců Prazdroje dle platné kolektivní smlouvy a také byly plně vyplaceny čtvrtletní odměny. „I tím snad přispíváme k restartu společnosti,“ uvažuje Grant Liversage.

Klíčové jsou stále hospody

Lidé z Prazdroje jsou ale především v nepřetržitém kontaktu s hospodskými a restauracemi, aby pomáhali při řešení jejich starostí, ať už se jedná o zajištění běžných provozních potřeb, nebo poradenství při žádostech o čerpání některého z vládních programů. Prazdroj také hospodám pomohl odložením plateb za již odebrané pivo, dřívějším zaplacením dobropisů a bezplatnou výměnou sudů a tanků s pivem, které expirovalo. „V těchto dnech se hodně soustředíme na pomoc hospodám a restauracím při zajištění provozu letních zahrádek i na přípravu otevření hospod po 25. květnu. Chystáme ale také další aktivity, které by měly pomoci obnovit každodenní život v regionech,“ doplňuje obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

První pivo na nás

Pro pivaře připravil Prazdroj na 25. května, kdy se restaurace a hospody otevírají pro běžný provoz, největší akci v historii. Pod názvem První pivo na nás pozvou prazdrojští všechny milovníky dobrého piva do jejich oblíbené hospody s tím, že první pivo, které si dají, platí Prazdroj. Jde o poděkování za odpovědné chování v době krize a zároveň výzvu k návratu do normálního života, do něhož patří i posezení s přáteli v oblíbené hospodě či restauraci.

Přidejte se, společně to zvládneme!

Plzeňský Prazdroj se stává jedním z hybatelů iniciativy Nastartujme Česko!, jejímž cílem je obnova české ekonomiky a návrat do běžného života celé společnosti. „K tomu, abychom situaci zvládli, potřebujeme, aby se přidali i ostatní. Chceme vyzvat velké i menší firmy, naše obchodní partnery i podnikatele, aby se zapojili a přispěli, jak můžou a dovedou. Pomoci ale může každý z nás už jen tím, že se bude nadále chovat zodpovědně a postupně se zapojí do normálního života. Společně se nám určitě povede Česko znovu nastartovat,“ dodává generální ředitel společnosti Grant Liversage.