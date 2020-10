Rio's: restaurace, kde se dojednávaly obchody všeho druhu | E15.cz

Raimund Špunda, majitel restaurace Rio's v Praze na Vyšehradě, ještě ve čtvrtek netušil, že se jeho podnik oblíbený pro diskrétní domlouvání byznysu všeho druhu dostane do titulků médií a bude propírán na sociálních sítích. Po schůzce ministra zdravotnictví Romana Prymuly, šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka a ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Jiřího Havrlanta zachycené deníkem Blesk je vše jinak.

„Restaurace je bohužel opět z nařízení vlády zavřena. Znovu jsme ale pro Vás otevřeli alespoň okénko. Zastavte se za námi při zdravotní procházce Vyšehradem,“ vzkazuje restaurace na svém webu.

V obtížné situaci pro celou restaurační sféru získal podnik podle zveřejněné smlouvy v květnu státní podporu v programu Antivirus. V něm stát kompenzuje mzdové náklady firmám, které kvůli mimořádným opatřením musely zavřít.

Jenže v noci ze středy na čtvrtek nebylo v Riu otevřené jen okénko. Deník Blesk přistihl ministra Prymulu bez roušky při odchodu z podniku po schůzce s Faltýnkem a Havrlantem.

„Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě,“ vysvětloval Faltýnek. Zároveň potvrdil, že se s majitelem podniku Špundou zná.

V podniku se vždy scházela pestrá společnost. Podle člověka obeznámeného s provozem restaurace, který však nechtěl být jmenován, to byla restaurace jako vystřižená z 90. let. Kromě hostů působících dojmem bývalých veksláků jsou tam častými návštěvníky právě i Jaroslav Faltýnek nebo Martin Nejedlý. Právě tento poradce prezidenta Miloše Zemana podle serveru Neovlivni.cz naučil Faltýnka do Ria chodit.

Název restaurace Rio's vychází z přezdívky jejího majitele Raimonda Špundy. Tento podnikatel začínal s restaurací v tenisovém areálu na pražském ostrově Štvanice. Tam dodnes podle obchodního rejstříku sídlí Špundova firma Midi. Přes tuto společnost Špunda restauraci na Vyšehradě provozuje.

Špundův byznys v historickém areálu Vyšehradu je podle posledních zveřejněných hospodářských výsledků výdělečný. V roce 2018 restaurace z tržeb přes jedenáct milionů korun vydělala v čistém jeden milion korun.

Prostory na Vyšehradě si Špunda pronajímá od Vyšehradské kapituly. „V těchto dnech se zástupci kapituly nikdo nejednal o poskytnutí jakýchkoli prostor pro jednání představitelů státu či politiků,“ uvedl v tiskové zprávě děkan kapituly Michal Němeček s tím, že je schůzka Prymuly, Faltýnka a Havrlanta překvapila.

Politici se hájili tím, že jejich jednání se uskutečnilo v soukromých prostorách, nikoliv v samotné restauraci. „Objekt restaurace Rio's je celý pronajatý společnosti Midi a kapitula zde nemá žádné jiné prostory. V žádném dalším prostoru kapituly zmínění politici nebyli,“ reagoval děkan Němeček.

Telefon restaurace Rio's uvedený v jejích kontaktech v pátek nikdo nezvedal. Na zaslané otázky ohledně aktuálního dění zástupci podniku nereagovali. Co ale bylo v průběhu pátku velmi živé, to byly různé vtípky a hodnocení všeho druhu na sociálních sítích, v aplikacích pro recenze na gastro podniky a podobně. Rio´s se z prostoru pološera dostal do světel reflektorů.