Google chce podnikatelům pomoci s přechodem do online světa | E15.cz

Koronavirus do jisté míry akceleroval přechod do online prostředí. V době, kdy byly fyzické provozovny uzavřeny, se tak jednalo o určitou náhradu výpadku tržeb. Google v té době dal zdarma k dispozici svou platformu Meet. Nyní přichází s novinkami pro malé a střední podnikatele, které se zaměřují na další možnosti online prezentace.

Kalifornská společnost uvedla několik novinek havně ve svých mapách a vyhledávání. Chce jimi zjednodušit podnikatelům fungování v digitálním světě. Řada těch, kteří doteď poskytovali především služby založené na osobním setkání, se se svými klienty začala potkávat také virtuálně. Příkladem mohou být fitness centra, jógová studia či školy vaření, jejichž lektoři poskytovali služby přes videokonference či YouTube.

Google jde s trendem a od konce května tak mohou podnikatelé postupně přidávat odkaz na online lekce či schůzky do svého profilu ve službě Moje firma na Googlu.

Další novinky, které cílí především na provozovatele restaurací, komentuje mluvčí české pobočky Googlu Alžběta Houzarová: „Nedávno jsme restauracím umožnili přidat do svého profilu ve službě Moje firma na Googlu prvky jako Vyzvednutí venku, Jídlo na místě nebo Donáška. Díky zvýšené poptávce po rozvozech jídla v posledních měsících si více než tři miliony restaurací po celém světě aktualizovaly údaje na svých obchodních profilech.”

Obchodníci také mohou na svých firemních profilech v Google vyhledávání a mapách zvýraznit informace týkající se fungování během koronakrize, takzvané Příspěvky. V nich lze zákazníky informovat o tom, jaká je aktuální otevírací doba, jaká panují bezpečnostní opatření či jaký je stav zásob.

„V rámci naší iniciativy Grow with Google jsme sdíleli návod, jak mohou firmy zůstat produktivní i při práci z domova. Během karantény jsme v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky zaznamenali 300procentní nárůst návštěvnosti našich online školení. Může to souviset s tím, že se lidé díky nedávným událostem chtějí zdokonalit v digitálním marketingu, e-commerce či kódování,” doplňuje Houzarová.

Do online světa musela přejít i řada firem, která si to dřív nedovedla představit. Například kuchařská škola Chefparade, která za normálních okolností učí lidi vařit ve velkých vybavených kuchyních, spustila během pandemie online kurzy vaření. Podle zakladatele Chefparade Marcela Vargaeštoka je to proto, že firma chtěla zůstat s v kontaktu se zákazníky

„Také jsme chtěli lidi inspirovat v době, kdy museli být doma a vařit si sami. Newsletter s recepty z online kurzů překvapivě otevřelo dvojnásobně více lidí než naše běžné newslettery za normálních okolností,” řekl Vargaeštok. „Se sledovaností kurzů jsme byli spokojení. Ačkoliv máme za běžných okolností stoprocentní offline produkt, bez online prezentace a marketingu neumíme existovat," dodal.