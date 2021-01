Havlíček: Až bude dostatek vakcín, firmy by je mohly samy nakupovat | E15.cz

O co nejrychlejší získání vakcín v boji proti pandemii COVID-19 mezi sebou soupeří jak jednotlivé státy, tak i soukromý sektor. Zatím není možné nakupovat schválené vakcíny jinak než přes ministerstvo zdravotnictví. To by se do budoucna mohlo změnit, připustil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).