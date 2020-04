Obchodníci odmítnou platit nájmy za zavřené prodejny, říká majitel Alpine Pro | E15.cz

Vláda rozhodla, že obchody nad 200 metrů čtverečních mimo velká nákupní centra nebo se samostatným vchodem z ulice budou moci otevřít už na konci dubna. Jak to hodnotíte?

Není to spravedlivé. Rozumím tomu, že z pohledu epidemiologa je menší obchod s přístupem z ulice méně rizikový. Asi by bylo v pořádku jejich otevření dříve než u velkých obchodních center. Že to ale bude takto brzy, je překvapivé.

Smysl nedalo ani nedávné otevření hobbymarketů. Když tam může být hlava na hlavě a tisíce lidí, tak nechápu, proč nemůžeme otevřít menší prodejny i v obchodních centrech.

Samozřejmě počítáme s tím, že například budeme regulovat množství zákazníků v prodejnách, před pokladnami budou plexiskla, ochranné prostředky a podobně.

Majitelé obchodních center říkají, že vládou navržený odklad plateb nájemného je jen přenesením břemene na pronajímatele a hrozí řetězovou reakcí. Mají pravdu?

V celé věci jsou tři strany. Nájemci, pronajímatelé a stát. Podílet by se na řešení problému měli všichni. Řekl bych, že v současné chvíli to tak úplně není.

Je nám jasné, že pronajímatelé a developeři mají svoje závazky například vůči bankám. Současný stav je však takový, že nájemci mají platit sto procent nájmů. Až někdo řekne, že se na placení budou podílet i pronajímatelé a stát, tak se můžeme o něčem bavit. Zatím to tam ale nevidím.

Snažíme se však za Unií retailu jednat se zástupci obchodních center, snažíme se také jednat s vládou. Vzájemná ochota k jednání je určitě větší než před měsícem.

Odklad plateb nájemného a další opatření hodnotíte jak?

Docela pomáhá, že stát v dubnu platí 80 procent mzdových nákladů prodavaček. Doufám, že to tak bude i dál, protože obchodní centra se mají otevírat až v červnu. Dosud ale jistotu nemáme. Přitom je to zásadní věc.

Co se týče odkladu nájemného, tak je to lepší než nic. Na placení hned by nájemci neměli. Ale nic moc to neřeší. Když mají nájemci zavřeno a nájem se jim za toto období jen odloží, tak je to pouze přenesení povinnosti do budoucna. Problému to pomůže, ale velmi málo.

Platí teď tedy obchodníci faktury za nájmy?

To je docela citlivé téma a každý si ho řeší individuálně. Ale je podle mě velká otázka, jestli někdo z nájemců dubnový nájem zaplatí. Spíše se domnívám, že ne. Vstoupí do toho samozřejmě role zmíněného odkladu plateb, ale mám dojem, že nájemci spíše nebudou chtít platit za dobu uzavření obchodů vůbec.

V Evropě již velké značky typu H&M nebo Primark řekly, že po dobu uzavření obchodů platit nájmy nebudou. Budete je tedy následovat?

To je těžká věc. Jsou firmy, které si to můžou dovolit, což je právě například H&M nebo Zara. Ale menší nájemci a lokální značky jsou na tom hůř. Podle smlouvy jsou povinni díl platit. Část lidí však již nyní říká, že platit nebude. Ale půjdou do rozporu se smlouvou.

Nakolik je tento postoj rozšířený?

Myslím, že poměrně dost. Velké části firem totiž nic jiného nezbývá. Peníze nemají, takže ani nic zaplatit nemůžou. Pak jsou tu některé nadnárodní řetězce, které peníze mají a také prohlásily, že platit nebudou. Pevně však věřím, že do toho stát nějakým způsobem ještě vstoupí a bude se na tom podílet.

Alpine Pro se k celé věci postaví jak?

Využijeme odklad nájemného a pak se uvidí. Vstupuje do toho hodně proměnných. Pevně věřím, že například díky tomu, že pandemii zvládáme lépe než v jiných státech, tak budou moci obchody otevřít už dříve. Klíčové však bude, jaké budou tržby po otevření. Až pak se budeme rozhodovat o tom, co si můžeme dovolit. Nechci teď říci, že platit nebudeme.

Změní současná situace něco na vztazích mezi prodejci a obchodními centry?

Určitě to změní celý retail. Minimálně na první měsíce. Mám strach, že spousta nájemců na sebe bude muset podat insolvenci.

Bude udržitelná stávající výše nájmů?

V prvních měsících budou tržby o desítky procent nižší. Myslím, že nájmy by tomu měly odpovídat. S obchodními centry bychom o tom měli začít jednat.

Zamíchají důsledky pandemie poměry sil na trhu?

Více obchodů se přesune z kamenných prodejen na online prodej. Řada menších to navíc ekonomicky neustojí, trh se pročistí.

Větší důraz na internetový prodej je strategie také pro Alpine Pro?

Ano, ale jsme v tom poměrně omezení, protože jsme značka a nikoliv multibrand. Přes e-shop prodáváme, ale online obraty nám nenahradí výpadek z klasického retailu.

Co pro vás tato situace bude znamenat?

Odhadujeme, že v obratu půjdeme o nízké desítky procent dolů. Hospodářským výsledkem to také zamává hodně. Je také možné, že budeme muset zredukovat počet prodejen.

Jste partnerem Českého olympijského výboru pro vytvoření olympijské kolekce. Co říkáte na posunutí letní olympiády v Tokiu na příští rok?

To nás samozřejmě také nemile překvapilo. Kolekce je pro sportovce i prodejny navrhnuta a během května bude připravena k distribuci. S Českým olympijským výborem jsme si řekli, že počkáme, až panické vlny odezní. V květnu budeme jednat, jak s tím dál.