Hypotéky nahoru a dolů. Co zažívá úvěrový trh? | E15.cz

Zájem o hypotéky v březnu poklesl zhruba o polovinu. Banky si ale všímají nárůstu úvěrů na rekonstrukce. Co bude dál, bude záležet na tom, jak rychle se z koronavirové rány oklepeme.

V druhé půlce března jako by svět zadržel dech. Zpomalily všechny segmenty ekonomiky, realitní a bankovní trh nevyjímaje. A to se promítlo i do počtu sjednaných hypoték. I když jak kde a jak u které banky.

Hypotéky zažily propad

Česká bankovní asociace ohlásila v březnu propad hypotečního trhu – a to nejen ve srovnání s lednem a únorem letošního roku, ale i v meziročním porovnání. „Propad v objemech je oproti únoru o 26 procent, v kusech o 22 procent. K tomu je zapotřebí dodat, že za první dva týdny v březnu běžely obchody jako po másle a vypadalo to na rekordní měsíc,“ říká Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace.

Propadu na trhu si všímá i Radek Vachulka, manažer hypoték v České spořitelně. „V březnu poklesl zájem o nové hypotéky meziročně zhruba o polovinu. Zájmu o hypotéky trochu pomohlo částečné zmírnění doporučení České národní banky z počátku dubna. Díky němu nejsme tak vázáni limity jako doposud. Nicméně nečekejme zásadní rozvolnění parametrů v době, kdy neznáme dopady koronavirové krize na ekonomiku domácností a kdy z druhé strany probíhají odklady splátek až na šest měsíců,“ doplňuje.

Centrální banka ve snaze podpořit trh zvedla například LTV z 80 na 90 procent. „To bezpochyby pomůže. Především lidem, kteří si kupují svůj byt na bydlení. Z trhu vypadla poptávka po investičních bytech ze strany Airbnb i zahraničních investorů. To se projeví i na poptávce po hypotečních úvěrech,“ komentuje situaci Vladimír Staňura. Zpomalení se podle něho projevilo i v poklesu průměrné výše hypotéky, která spadla na 2,5 milionu korun.

Pohled z jiné strany

Výraznější pokles zájmu o úvěry na bydlení oproti tomu nepozoruje Raiffeisen stavební spořitelna. Podle posledních dostupných dat spořitelna půjčí lidem v dubnu necelou půl miliardy korun na bydlení, což je pro ni lepší výsledek než v lednu.

„Mírný pokles ale pozorujeme,“ přiznává tisková mluvčí Lenka Molnárová a dodává: „Našemu úvěrovému portfoliu dominují spíše menší úvěry na rekonstrukce a modernizace domů a bytů. Tyto úvěry klienti využívají nejvíce na rekonstrukce koupelen a kuchyní a jejich výše je nejčastěji kolem 250 tisíc korun. Odhadujeme, že tento typ úvěru budou lidé dál využívat.“

Proti aktuálnímu trendu, tedy poklesu zájmu o hypotéky, jde podle Martina Podoláka, ředitele úvěrových produktů, také mBank. Ta snížila úrokovou sazbu u úvěrů s pětiletou fixací do 80 procent LTV o půl procentního bodu na 1,94 procenta a zaznamenala zvýšený zájem o tento produkt.

Nejistota bude trvat

Na čem se poskytovatelé hypoték shodují, je jedna věc – je podle nich předčasné hodnotit, co se skutečně na úvěrovém a realitním trhu odehraje. „Těžko předvídat dopad krize, která stále trvá a není jasné, kdy skončí a jaké budou celkové dopady. Dílčím vodítkem mohou být v tuto chvíli počty žádostí o odklady splátek, které se v případě naší spořitelny týkají zhruba 9 procent našich retailových klientů, kteří mají buď spotřebitelský, nebo hypoteční úvěr,“ konstatuje Radek Vachulka. Dodává, že obrázek, jak na tom české domácnosti opravdu jsou, budeme mít až ve chvíli, kdy skončí ochranná doba, tedy po 31. říjnu letošního roku.

Lenka Molnárová si pak myslí, že v nejistém období, které teď trhy zažívají, se budou lidé obracet na produkty, jež jsou tradiční a bezrizikové. „Příkladem je stavební spoření, kde může klient kromě úročení získat i státní podporu až dva tisíce korun ročně,“ doplňuje.

Jaký bude další vývoj, bude záležet na tom, jak rychle se ekonomika z koronavirové krize vzpamatuje. „Můžeme očekávat, že zpomalení prodeje hypotečních úvěrů ještě nějakou dobu potrvá. Důvodů je více: nejistota v příjmech u některých sektorů, zpomalení produkce nových nemovitostí a restriktivní opatření ze strany bank, které očekávají problémy v ekonomice, způsobují. Vše ovšem záleží na vývoji situace a době, ve které se podaří ekonomiku takzvaně restartovat,“ říká Martin Podolák.

Ruku v ruce s nezaměstnaností

Poptávku po úvěrech na bydlení bude ovlivňovat také míra nezaměstnanosti a obavy o ztrátu příjmu. Současně existuje přímá úměra mezi nezaměstnaností a kvalitou úvěrů. „Čím větší nezaměstnanost, tím více úvěrů je po splatnosti. Dosud jsme byli ve splácení úvěrů velmi disciplinovaní a patřili jsme mezi šampióny Evropy. To budeme i nadále. Ale ke zvýšení počtu úvěrů v prodlení rozhodně dojde. Pomůže tady moratorium na odklady. Ale ani to nezachrání některé dlužníky od problémů se splácením,“ uzavírá Vladimír Staňura.