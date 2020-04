Petr Ludwig pomohl s rozšířením nošení roušek ve světě. Teď za to získal ocenění | E15.cz

Rozjel v Česku kampaň za nošení roušek na veřejnosti. Opíral se při tom o vědecké studie, dle kterých i doma vyrobené masky zčásti chrání, a to zejména okolí jejich nositele. Zároveň s kolegy vytvořil virální video v angličtině, kde srozumitelně vysvětlili pozitivní efekt roušek. Teď za to získal influencer Petr Ludwig ocenění.

"Kontaktoval mě ekonom profesor Tyler Cowen z George Mason University, který píše ekonomické sloupky pro The New York Times či Bloomberg a oznámil mi, že mi udělují ocenění za mezinárodní přínos pro boj s koronavirem za #Masks4All movement,” uvedl Ludwig na svém facebookovém profilu. S oceněním je spojena i finanční odměna ve výši 50 tisíc dolarů (téměř 1,3 milionu korun).

"Petr byl nápomocen v budování hnutí #masks4all a v přesvědčování jednotlivců v České republice i ve světě k nošení roušek. To již zachránilo mnoho životů a umožnilo - kdykoli nastane správný čas - opětovné otevření ekonomik. S potěšením sleduji, jaké má toto hnutí dopad ve Spojených státech,” uvedl k ocenění profesor Cowen, který řídí program Emergent Ventures na George Mason University. V rámci něj uděluje tato americká univerzita ocenění za přínos v boji proti koronaviru.

"Peníze budu postupně investovat do projektů, které mi budou dávat smysl. Původně jsem toto ocenění nechtěl vůbec komunikovat, ale myslím, že je to věc, kterou by lidé v Česku měli vědět," dodal.

Ludwig, který napsal knihu Konec prokrastinace, založil podcast Deep Talks a pořádá přednášky v Česku i v USA, na svém facebooku pravidelně komentuje české i světové dění, zejména s ohledem na kritické myšlení a vědecké studie. Postupně se stal jedním z lídrů inicitivy #Masks4All.

Na používání roušek a dalších krytů tváře v průběhu koronavirové pandemie jsou nicméně rozporuplné názory, podle mnohých pomáhají bránit šíření nákazy, podle řady expertů ale vyzdvihovaný efekt nemají, případně je jeho velikost minimálně sporná.