Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

Na rychlé šíření nákazy koronavirem v Česku reagují ostatní země Evropské unie. Dánsko od soboty vpustí do země jen ty Čechy, kteří mají k návštěvě severské země pádný důvod. Tento týden navíc zařadil Prahu do červené zóny Brusel. Stejně se zachoval i Berlín, který hlavní město Česka zařadil na seznam rizikových oblastí. Znamená to, že před cestou z Prahy do Německa musejí turisté podstoupit test na COVID-19. V opačném případě je povinnost nastoupit do karantény. Belgie postupuje přímočařeji, cestujícím z Prahy nařizuje karanténu rovnou. Režim na hranicích všech zemí světa znázorňuje interaktivní mapa, kterou web E15.cz vytvořil na základě informací ministerstva zahraničí.