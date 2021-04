Johnson & Johnson vyhodil patnáct milionů vakcín. Kvůli lidské chybě | E15.cz

Incident se odehrál ve výrobním zařízení společnosti Emergent BioSolutions. Její pracovníci v továrně v Baltimoru, kde se vyrábějí dvě očkovací látky proti koronaviru, před několika týdny náhodou smíchali přísady, čímž kontaminovali až patnáct milionů dávek vakcíny Johnson & Johnson. Regulační orgány proto odložily povolení k produkci na tamních výrobních linkách.

„Dotyčná várka se nikdy nedostala do balení,“ ujišťovala ve středu společnost Johnson & Johnson ve svém prohlášení. Událost by podle jejích zástupců neměla nijak ovlivnit dodávky vakcín ve Spojených státech. S informací přišel deník The New York Times.

Všechny vakcíny, které se dosud dostaly na trh, vyráběla Johnson & Johnson v jiném závodě v Nizozemsku. Společnost také uvedla, že do inkriminovaného zařízení Emergent BioSolutions pošle další experty a techniky, aby dohlíželi na výrobu.

Jednodávková vakcína Johnson & Johnson vykazuje podle studií 86procentní účinnost. Povolení od amerického úřadu FDA získala ke konci února. Společnost Emergent BioSolutions má pro americký trh vyrábět také vakcíny AstraZeneca, které zatím čekají na schválení úřadů.

Česká republika si od společnosti Johnson & Johnson objednala dva miliony dávek vakcíny. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného půjdou především do ordinací praktických lékařů, neboť výrobek není tak náročný na skladování jako třeba vakcína Pfizer/BioNTech.