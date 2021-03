Automobilka Ford ukončí výrobu modelu Mondeo | E15.cz

První tisková konference

Americký prezident Joe Biden na své první tiskové konferenci v úloze hlavy státu stanovil nový vakcinační cíl. Do sta dní od své inaugurace chce nově podat 200 milionů dávek vakcíny proti koronaviru. Původní cíl sto milionů podaných dávek se totiž už podařilo splnit. V tuto chvíli mají USA plně naočkovanou již zhruba pětinu své populace. Biden zároveň odmítl kritiku za současnou migrační krizi na americko-mexické hranici. Zvýšený počet uprchlíků připisuje sezonním migračním trendům. Uvedl také, že si nepřeje otevřenou konfrontaci s Čínou, bude ale tlačit na to, aby Peking dodržoval mezinárodní normy.

Podpora pro sjednocené Irsko roste

Brexit výrazně posílil touhu irského obyvatelstva po sjednocení ostrova do jednoho státu. S odkazem na čerstvá demografická data o tom informuje agentura Bloomberg. Katolíci totiž mají vůbec poprvé početní převahu nad protestanty. Také na základě posledního průzkumu by vznik jednotného Irska nyní podpořilo 47 procent Severoirčanů, zatímco proti je pouze 42 procent. V jižní části ostrova spojení zemí dlouhodobě podporuje nadpoloviční většina. Zároveň však velké procento obyvatel na obou stranách zůstává nerozhodnuto. Podle Bloombergu jde o náznak, že Irsko dost možná směřuje k referendu o sjednocení, v příštích pěti letech se ho ovšem nejspíš nedočká.

Americké trhy rostly, evropské se na směru neshodly

Akcie ve Spojených státech se ve čtvrtek vrátily k růstu. Investoři reagovali na pozitivní makroekonomická data USA. Své středeční ztráty částečně napravily i některé velké technologické společnosti, například Apple nebo Tesla. Index S&P 500 vyrostl o 0,52 procenta. Dow Jones zpevnil o 0,62 procenta a Nasdaq Composite přidal 0,12 procenta. Evropské trhy včera uzavřely obchodování smíšeně. Mírně posílila německá a francouzská burza. Britský benchmark FTSE 100 se naopak o více než půl procenta snížil. O 0,07 procenta poklesl i panevropský STOXX Europe 600.

Ford Mondeo končí

Automobilka Ford ukončí od příštího roku výrobu svého dříve velmi populárního modelu Mondeo. Společnost se plánuje v budoucnu soustředit na produkci modernějších SUV a elektrických vozů. Výroba Fordu Mondeo začala již v roce 1993 a jednalo se o první model Fordu, který byl vyvinut jako globální vozidlo na což odkazuje i jeho název (le monde znamená francouzsky svět). V 90. letech se v Evropě prodávaly statisíce kusů. Mimořádně oblíbený byl ve Velké Británii, kde se Ford Mondeo díky své cenové dostupnosti stal symbolem tamní pracující třídy. V posledních době ale zájem o tento model upadal, loni se v Británii prodalo jen 2400 vozů.

Today I resigned as Foreign Minister of Slovakia 🇸🇰. My step aims at resolving coalition crisis. I thank all my partners in Europe & around the world for cooperation. #Slovakia remains committed to values and principles of democracy. pic.twitter.com/Sv0BsJGgmG