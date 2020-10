Odklad splátek končí. Problémy může mít až třetina dlužníků | E15.cz

Restaurace a bary ve středu kvůli rozhodnutí vlády neotevřou. Zavřeno musí mít až do 3. listopadu. Pro řadu provozů to bude likvidační, což dopadne i na pracovníky v gastronomii. Spolu s blížícím se koncem půlročního odkladu splácení úvěrů to může pro řadu lidí pracujících v gastronomii a dalších odvětvích, na něž dopadla vládní opatření, znamenat platební neschopnost, varují odborníci.