Češi za hranicemi. Na Kypru dali studentům peníze aby se nevraceli na Velikonoce domů | E15.cz

Nikósie je teď tichá jako nikdy. V jižní části rozděleného ostrova platí přísná opatření proti šíření koronaviru. Ven se smí jen jednou denně. Účel vycházky, čas odchodu a PSČ místa je třeba oznámit esemeskou na vládní linku a počkat na schválení. Pohybovat se lze jen v místě bydliště a jen po nutnou dobu. Do zaměstnání se lze přesunout jen s potvrzením od zaměstnavatele. Od 21:00 do 6:00 je pohyb venku zcela zakázaný. Shlukování nad dvě osoby a navštěvování, a to i v rámci rodin, není dovolené.