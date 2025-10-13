Budoucnost mobility: Technologie, inovace a investice na e15 MOBILITY & FUTURE
Na úterní konferenci e15 MOBILITY & FUTURE se setkají lídři z automobilového sektoru, vizionáři městských transformací a ženy, které mění pravidla v oblasti mobility a leadershipu. Diskutovat se bude o mikromobilitě, elektromobilitě, budoucnosti městských center a investičních strategiích, které formují mobilitu zítřka. Mezi hosty se představí Adam Čečák z PRE, generální ředitel MOL Ľuboš Dinka, architekt Jakub Klaška, automobilová závodnice Barbora Holická, a mnozí další.