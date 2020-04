Kurzarbeit spuštěn: Příspěvky firmy dostanou nejspíš za pár dní | E15.cz

Žádosti o peníze mohou zaměstnavatelé podávat elektronicky na webu www.uradprace.cz od pondělního poledne. Na každého by se mělo dostat, nezáleží tedy na tom, kdo se do programu rychleji přihlásí. Program pokrývá zatím období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna. Peníze se proplácejí zpětně. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnil video s návodem. Žádost podniky vyplní a odešlou přes web. Rovnou se vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvků. Po kontrole údajů ji úřad práce zašle firmě podepsanou. Po vyplacení mezd a odeslání odvodů zaměstnavatel odešle úřadu ještě vyúčtování s rodnými čísly pracovníků, na jejichž mzdu žádá příspěvek. Podle Maláčové bude možné vyúčtování podávat od středy. Do několika dnů poté by peníze měly dorazit na účet. Příspěvky podle ministryně dostanou firmy, které dodržují zákoník práce. Musí v řádném termínu vyplatit mzdy a uhradit odvody. Zaměstnanci nesmí být ve výpovědi. Kontrolu potřebných dokladů jako potvrzení o karanténě či ošetřovném provedou úředníci zpětně.