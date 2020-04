Miliardář Šmejc: Prudké oživení ekonomiky nepřijde | E15.cz

Rychlé hospodářské zotavení neočekává Šmejc i přesto, že vlády podle něj mají větší zkušenost s monetárními impulzy (opatřeními centrálních bank na podporu ekonomiky, pozn. red.). Miliardář varuje, že mnoho firem je dnes zadluženějších než před rokem 2008.

Ulevit podnikatelům a občanům se snaží i vláda Andreje Babiše. Byť Šmejc hodnotí konkrétně vládní opatření v podobě moratoria na splácení dluhů i přes zaměření svého byznysu jako správné, doplnil by jej dalšími kroky.

„Možná by stálo za to zamyslet se nad státem podporovanou konsolidací dluhů domácností. Roztáhnout jejich dluhy do delšího horizontu, aby jim klesly měsíční splátky. Třeba by první dva roky mohl tyto dluhy garantovat stát a pak už by odpovědnost za ně nesly banky,“ míní podnikatel.

Podle něj je třeba co nejvíce snížit náklady domácností, protože touto krizí bude prý nejvíc zasažena ekonomicky nejslabší část společnosti. „A bohatší by se měli smířit s tím, že jí budou muset pomoci,“ dodal Šmejc.

Stejně tak firmy budou muset údajně akceptovat krátkodobý pokles ziskovosti, pokud si budou chtít udržet kvalitní zaměstnance a loajalitu zákazníků. Kritizuje však stlačování úroků, což prý oslabí finanční sektor.

„Silné banky ale budeme ještě hodně potřebovat. Protože tohle je teprve první obtížný okamžik a já před sebou vidím ještě minimálně dva momenty, kdy bude hůř,“ upozornil byznysmen.

Další složitý bod podle něj nastane po skončení moratoria (možnosti odložit splátky úvěrů a hypoték, pozn. red.), když lidé začnou reálně upadat do platební neschopnosti. Stejně tak bude problém představovat zjištění, o kolik poklesla výkonnost v zemích, kam Česko exportuje. Jejich propad se podle něj výrazně projeví i na kondici tuzemské ekonomiky.

Stejně jako další investoři a podnikatelé Šmejc současně nastínil, jak pandemie promění fungování světového obchodu. „Určitě omezí všechny byznysy, které jsou závislé na globalizaci. Povede k částečné deglobalizaci světa – a já říkám: bohužel. Podle mě je to hrozná škoda,“ míní Šmejc.