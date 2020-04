Vláda mentálně zamrzla v minulém století, říká investor Stuchlík | E15.cz

Počínání kabinetu Andreje Babiše je nyní chaotické a nahodilé, říká v rozhovoru pro web Info.cz investor a jeden ze spoluzakladatelů občanské platformy KoroNERV-20 Petr Stuchlík. „Jsou to zásadní opatření, která ovlivní naše životy na několik let dopředu, a my ani nevíme, na základě čeho byla přijata,“ říká Stuchlík v novém díle pořadu Kapitola. Slova chvály však má alespoň pro prvotní reakci vlády České republiky.

Pokud jde o reakci vlády na koronavirovou pandemii, podle investora a jednoho ze spoluzakladatelů občanské platformy KoroNERV-20 Petra Stuchlíka byly prvotní kroky správné. „Vláda musela pracovat, obzvlášť v začátku, v prostředí velké nejistoty. Ta první opatření byla myslím dobrá. Možná poněkud striktní, ale jak říká pan premiér – zachránil tisíce mrtvých,“ říká s nadsázkou Stuchlík v novém díle pořadu Kapitola. V dalším vládním postupu pak Stuchlík spatřuje dva hlavní problémy, a to nejasnost kroků spolu s nedostatečnou rychlostí a kreativitou.

„Ukázalo se, že stát umí velmi snadno zakazovat a zavírat, ale potom přijít s něčím kreativním a zejména rychlým, co hned doputuje k příjemcům pomoci, kteří ji potřebují, to je nad možnosti této vlády. Jednotliví ministři nejsou schopni překročit myšlení úředníka a rychle rozhodnout,“ kritizuje postup vlády Stuchlík.

Vládní programy byly dle jeho názoru nastavené tak složitě, že na konci dne se slibované peníze k potřebným nedostaly. „Proč to v Německu nebo Británii jde do tří dnů, zatímco tady je to strašně složité a musíte prokazovat takové věci, jako že podnikatelé jsou majitelé účtů, když stát už to roky ví, protože mají účet zaregistrovaný na kontrolním hlášení?“ táže se Stuchlík a dodává, že stát a jeho představitelé se v tomto ohledu mentálně nevymanili z minulého století.