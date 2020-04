Adidas se kaje. Zklamali jsme vás, nájmy už platit budeme | E15.cz

Nebývá zvykem, že by velká světová značka ustoupila tlaku zákazníků. Adidas, založený a stále sídlící v Německu, to udělat musel. Zákazníkům se nelíbilo, že jeden z největších výrobců sportovní obuvi a sportovního oblečení přestal platit nájem ve svých prodejnách po celém Německu. Adidas to zdůvodnil vládními opatřeními proti pandemii nového koronaviru, kvůli nimž zavřely všechny obchody v Německu kromě prodejen potravin.