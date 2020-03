Konec desetiletého růstu. Německý realitní trh čeká ochlazení | E15.cz

Koronavirová krize výrazně zpomalí růst ceny nemovitostí i nájemného v Německu, myslí si tamní ekonomové. Pokud by krize trvala měsíce a každodenní život v zemi by byl nadále silně omezen, je představitelný i konec deset let trvajícího zdražování na realitním trhu, píše agentura DPA.