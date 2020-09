Nouzový stav: Co je nouzový stav? Zavede ho vláda? | E15.cz

Vládní rada pro zdravotní rizika se shodla na vyhlášení nouzového stavu v České republice. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly je jeho vyhlášení nutné kvůli potřebným plošným opatřením. Ve středu bude nouzový stav objahovat před vládou. Pokud jej ta schválí, bude vyhlášen spolu s novými opatřeními od pondělních 00:00. Podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka to ale nemusí znamenat, že by šla celá země do karantény nebo se uzavřely hranice, jako tomu bylo na jaře.