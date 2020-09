Zákaz vnitřních akcí na stání nad 10 lidí platí od pátku 18:00 | E15.cz

Německo dnes na seznam epidemicky rizikových oblastí zařadilo Středočeský kraj, už od minulého týdne je tam Praha. Pro obyvatele obou krajů to při cestách do Německa znamená mít negativní test na koronavirus, nebo nastoupit do karantény. Omezení by se nemělo týkat pendlerů bez příznaků nemoci. Česká republika jako celek je riziková pro Slovinsko, Švýcarsko, Dánsko nebo pobaltské státy, od pátku bude i na slovenském seznamu.

Ministerstvo zdravotnictví chce omezením vnitřních akcí na stání pro víc než deset osob snížit sociální kontakty v rizikových místech, jako jsou kluby, bary a restaurace. Odložit v nich roušku mohou lidé jen při konzumaci jídla a pití, při pohybu po provozovně si musí chránit dýchací cesty, upozornil úřad. Pokud nesedí, musí mít roušku i u baru.

„V tuto chvíli je naší prioritou zastavit počínající exponenciální nárůst pozitivních případů. Nemohu však vyloučit další opatření,“ uvedl večer ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V republice je nyní 16 809 nakažených, většina s lehkým průběhem nemoci. Dál ale roste počet hospitalizovaných, podle úterních údajů bylo v nemocnicích 388 lidí, o 55 více než předchozí den. Pacientů v těžkém stavu je 81, o tři více. Od začátku epidemie zemřelo celkem 481 lidí s covidem.

Vojtěch dnes při debatě v Poslanecké sněmovně řekl, že většina nakažených koronavirem je nyní na rozdíl od jara ve věku 20 až 29 let. Mohou to být podle ministra lidé, kteří se nakazili právě na klubových akcích a mohou být zdrojem šíření nákazy i mezi rizikovými skupinami. Připustil, že situace ohledně epidemie koronaviru není dobrá, ale podle něho se příliš politizuje. Roušky, mytí rukou a rozestupy jsou podle něj jedinou prevencí. Nedostatek pracovníků hygienických stanic dal za vinu minulým vládám, které počet hygieniků snížily o polovinu na zhruba 2000.

Vojtěch odmítl kritiku, že vláda přes léto nic nedělala, ale nijak nereagoval na výtky, že kabinet splnil jen zhruba polovinu červnových úkolů od Sněmovny. Poukázal na to, že připravila koncept nové chytré karantény a schválila zvýšení počtu pracovníků hygienických stanic o 134 míst. Nynější testovací kapacita je 20 700 testů denně a cíl je podle ministra 25 tisíc testů. Odběrových míst je 123 a počet se bude zvyšovat, dodal.

Opozice vládu kritizovala, že se na nynější nárůst nepřipravila. Česko je na druhou vlnu epidemie nového koronaviru připraveno méně, než mohlo být, řekl předseda ODS Petr Fiala. Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka jarní zkušenosti s koronavirem ponaučení pro budoucnost nepřinesly. Ani s hlasy vládní ČSSD část opozice neprosadila svolání Ústředního krizového štábu.

Česká pošta v těchto dnech rozesílá lidem ve věku 60 let a starším balíček s respirátorem a pěti rouškami poté, co o zásilce rozhodla vláda. Pracovníci pošty roušky vybalovali z originálních balení o 50 kusech a poté vložili do obálek po pěti. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedl, že zdravotnické prostředky, jimiž jsou i roušky a respirátory, by neměly mít porušené balení. Podle České pošty jde ale o distribuci ochranných pomůcek, nikoliv zdravotnického materiálu. „Materiál jsme dostali od vlády a úkol je roznést na adresy trvalého bydliště. Potřebné dokumenty má tedy vlastník materiálu, což je vláda,“ sdělil ČTK mluvčí státního podniku Matyáš Vitík.