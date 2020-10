Obchodní centrům hrozí proměna v chrámy duchů | E15.cz

Jak z vašeho pohledu dopadly žádosti o slevy na nájmu?

Zatím máme stoprocentní úspěšnost co se týká schválení dotací, přičemž klientům finanční prostředky od státu již pomalu chodí. Ve vztahu k obchodním centrům bych situaci rozdělil do dvou skupin. První a větší skupina obchodních center poskytla slevu z nájemného pro účely programu Covid-nájemné bez dalších podmínek. Druhá skupina si tento – z našeho pohledu naprosto minimální – krok snažila podmínit dalšími povinnostmi nájemců. To jsme museli většinou odmítnout, jelikož to již bylo za hranou zákona.

Jaké podmínky se některá obchodní centra snažila prosadit?

V zásadě se jednalo o vrácení částek odpovídající slevě z nájemného, pokud nájemce nesplní či opomene i sebemenší povinnost nebo bezprecedentní prodlužování doby nájmů. V některých případech trvala vyjednávání i více než čtvrt roku. Nakonec se nám však podařilo domluvit podmínky se všemi vlastníky obchodních center.

Snaží se teď nájemci vyjednávat slevy, nižší nájemné na další období?

Po ukončení programu Covid-nájemné jsme začali vyjednávat smluvní podmínky našich klientů i na další období. Nejedná se pouze o úpravu výše nájemného, ale i dalších smluvních podmínek, které jsou často až drakonicky nevyrovnané ve prospěch pronajímatelů. Celkový vztah nájemce a pronajímatel projde v následujícím období zásadní revizí, jinak nebude možné mít tolik obchodních center s maximální kapacitou obsazenosti.

Co teď považujete z pohledu nájemců za největší problém?

Vše se odvíjí od jejich nedobré finanční situace. Spousta nájemců bojuje s cash-flow a bohužel druhá vlna epidemie a s tím spojeného strachu a restrikcí tomu opět výrazně škodí. Máme informace, že i když jsou pobočky v obchodních centrech otevřeny, obraty často bývají na úrovni padesáti procent oproti běžnému období. Marže se mnohdy dostávají do záporných hodnot. Pokud nedojde k domluvě, očekávám, že během několika měsíců se z některých obchodních center stanou chrámy duchů.