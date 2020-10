Piškaninové z Hopi: Máme velký akviziční apetit | E15.cz

Váš holding má tři nohy, logistickou, potravinářskou a zemědělskou. Chcete některou z nich posilovat výrazněji?

David Piškanin (D): Ano. Posledních dvacet let jsme se profilovali především jako logistická firma. V roce 2012 jsme vstoupili do potravinářství a zemědělství, což souvisí s tím, že náš otec byl v roce 1991 jedním z devíti společníků v Hollandii.

V roce 2012 jsme se dohodli s většinou společníků o výkupu jejich podílů, začali budovat značku a zároveň vstoupili i do zemědělství. Postupně jsme začali vnímat zemědělství i Hollandii jako oblasti, které se chceme věnovat intenzivněji. Rozhodli jsme se, že z Hopi logistické firmy vytvoříme skupinu působící ve třech různých, vzájemně se doplňujících segmentech.

Takže na potravinářství a zemědělství budete teď zaměřeni více?

D: Logistika je majoritní část, ale cílem je i přes její růst posilovat v ostatních segmentech rychleji. Tak, aby podíl nelogistické činnosti v průběhu deseti let tvořil významnou část holdingu. Abychom toho dosáhli, musíme u zemědělství a potravinářství kombinovat organický a akviziční růst. Jako tomu bylo u firem Fine Dine, Bemagro, Perfect Canteen.

Přemýšlíme o dalších oblastech potravin a zemědělství, kam bychom vstoupili. Musí tam být vždy synergie s tím, co už děláme. Dále musíme být schopni přinést do akvírovaného byznysu přidanou hodnotu. Nekupujeme firmu, protože je v nesnázích a abychom ji nazdobili a poslali opět do světa. Tvoříme skupinu dlouhodobě a na silných nohou.

Martin Piškanin (M): Významná část logistiky rostla posledních 28 let organicky, ve všech zemích. Potravinářská a zemědělská část šla naopak hlavně akvizičním způsobem. Klíčová je pro nás temperovaná logistika, tedy mrazírny, a tam máme také akviziční cíle z pohledu československého geografického rozložení. Myslím, že do konce příštího roku můžeme na tomto trhu něčím překvapit.

Máte už vytipované cíle, běží jednání?

M: Spíše v logistice běží jednání.

D: Jednání běží ve všech segmentech. Vyžaduje to prostor a čas. Druhá strana musí také dozrát k tomu, že v daném čase dává smysl, aby nám podíl prodali. Přicházejí i příležitosti, které obvykle nedávají smysl, ale někdy ano. To byl příklad Perfect Canteen, který nám zapadl do konceptu. I když jsme nákup neiniciovali, tak nakonec dopadl.

Očekáváte v této hodně proměnlivé době příležitostí více?

M: Může se to stát.

D: Je krize, ale podívejte se na ceny akcií. Všichni by čekali, že akcie budou jako v roce 2008 na dně, ale za poslední dva měsíce vzrostla Tesla dva až třikrát. Ano, jsou segmenty, které trpí. Očekává se, že konec roku, začátek příštího, může být těžkým obdobím, končí státní podpory, uvidíme. Covid je velký otazník. Pokud se něco naskytne, budeme o tom vážně uvažovat bez ohledu na covid.

V zemědělství jste jednička a dvojka v biomléce. Omezujete se tedy i do budoucna jen na bio?

D: Cílíme na velké zemědělské podniky, ne na dvacet hektarů, a takových podniků je málo. Náš fokus je na podniky, kde můžeme něco přidat. Pokud je to špičková firma, vstoupili bychom, ale nic neposuneme. Motivuje nás podnik, kterému se nedaří, my mu pomůžeme, a zároveň tam je synergie v rámci naší skupiny. Pokud máme tato kritéria, tak se nám zužují příležitosti. Pokud bychom měli dvě možnosti: biofarma nebo konvenční, tak bychom šli směrem bio.

M: U nás bio tvoří 99 procent. Ale je to otázka diskuze.

Míříte v potravinářské části i dále do gastronomie?

D: V gastru máme na stole soubor konceptů, které na trhu chybí a kde vidíme potenciál. Nemáme tam ambici doplňovat v krátkém období další věci, chceme se soustředit na to, co tady nyní chybí. Konkretizovat to nechceme. Ale akviziční růst tam bude nejmenší.

M: Pracujeme na rozšířeném konceptu vedle Perfect Canteen, který je doplní. Covid učí lidi nechodit do restaurací, objednávat si jídlo domů, tímto směrem také přemýšlíme.

D: Perfect Canteen jsme koupili na začátku krize, kdy bylo jasné, že se to zásadně promítne do gastro segmentu, přesto jsme akvizici dokončili. Situaci jsme vnímali jako krátkodobou krizi a zároveň jako velkou příležitost a akcelerátor myšlenek. Lidi budou muset jíst, na to spoléháme posledních třicet let a vyplácí se to.

V gastru vidíte akviziční potenciál nejmenší. V zemědělství je naopak největší?