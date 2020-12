Obchody se opět uzavřou. Vláda rozhodla o zpřísnění protivirových opatření | E15.cz

Vláda rozhodla o zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Začnou platit od neděle 27. prosince a budou odpovídat nejvyššímu pátému stupni systému PES. Opatření zatím budou platit do 10. ledna.

Povoleno tak bude prodávat pouze nezbytné zboží, v provozu také zůstanou vybrané nezbytné služby. „Přišli jsme s opatřeními, které zrovnoprávní malé prodejny a velké obchodní řetězce. To znamená, že ani velké obchody nebudou moci prodávat zboží, které neodpovídá nezbytné potřebě," uvedl Blatný. Uzavřou se například i lyžařské areály. Výjimky z opatření budou tentokrát jen minimální, dodal Blatný. Oproti minulosti ale bude zachován nedělní prodej.

Pátý stupeň PES také znamená oproti čtvrté úrovni omezení shromažďování ze šesti osob na dvě a prodloužení zákazu nočního vycházení o dvě hodiny na dobu od 21:00 do 04:59. Ve stejnou dobu musí být také zavřená výdejní okénka restaurací. Úředníci by měli v pátém stupni pracovat hlavně z domova a vyřizovat jen nezbytnou agendu.

Vláda zároveň oznámila kompenzace pro uzavřené provozy. Dostanou mimo jiné stoprocentní kompenzace mezd a odvodů pro zaměstnance. Firmám také bude zpětně uhrazeno stoprocentní nájemné za říjen, listopad a prosinec. Dosud mohly čerpat jen padesátiprocentní kompenzaci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu také připravuje program pro všechny zasažené provozy, kdy budou kompenzace počítány za uzavřené dny, uvedl šéf rezortu Karel Havlíček (za ANO).

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vláda znovu vytvořila svými nařízeními obrovský zmatek. Místo, aby nechala otevřené malé prodejny, vytvořila nový systém, ve kterém se nikdo nevyzná. Ministři podle prezidenta svazu Tomáše Prouzy přitom opakovaně potvrzovali, že malé obchody nikdy nebyly zdroji nákazy. Kvůli novým opatřením podle něj navíc vláda nažene přes vánoční svátky do práce desítky tisíc lidí, kteří budou přestavovat obchody. „A to vše úplně zbytečně. Nebo nám chce opravdu (premiér) Andrej Babiš s vážnou tváří tvrdit, že lidé onemocní při nákupu nové zimní bundy nebo bot na běhání?," uvedl Prouza.

Kabinet také opět omezí provoz škol. Do škol budou od pondělí 4. ledna chodit jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřeny zůstanou také mateřské a speciální školy. Zbytek žáků se opět bude učit distančně. Po jednání vlády to oznámil ministr školství Robert Plaga (ANO). Žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol šli naposledy v tomto roce do školy v pátek.

Provoz škol omezila od první poloviny října druhá vlna koronavirové epidemie. Žáci se začali vracet do lavic postupně v omezené míře od 18. listopadu. Poslední vlna uvolnění opatření ve školství byla 7. prosince, kdy začala střídavá prezenční a distanční výuka středoškoláků a na vysokých školách se obnovila praktická výuka ve skupinách do 20 lidí.

Spolu se zpřísněním opatření by mělo začít očkování proti koronaviru. První dávky dorazí 26. prosince, budou využity během následujících tří dnů. Další dodávka se čeká před koncem roku. V lednu bude probíhat očkování pouze ve zdravotnických zařízeních, ať už personálu, nebo pacientů, uvedl Blatný. Česko se dohodlo na navýšení dodávek vakcíny od Pfizeru a BioNTechu o dalších 50 tisíc, v lednu tak bude celkem přivezeno asi 320 tisíc dávek.

Podle vládní modelů by bez nových opatření přibývalo na přelomu roku asi 15 tisíc potvrzených případů nákazy koronavirem denně a v nemocnicích by bylo 7000 lidí. Opatření by měla zajistit, že bude diagnostikovaných maximálně 11 tisíc až 12 tisíc denně a v nemocnici mezi 4000 a 5000 lidmi, dodal ministr Blatný.

Před 10. lednem se vláda sejde a vyhodnotí, s jakými opatřeními pokračovat dál.