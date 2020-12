Lyžování na Slovensku má i nadále zelenou, v Česku se bude zavírat | E15.cz

Do skiareálu na Ještěd v Liberci dorazilo v sobotu přes tisíc návštěvníků. Kapacita sjezdovky byla vytížena. Místy bylo až příliš hostů na tu sjezdovku, lehce to bylo na úkor komfortu lyžařů. Ale je vidět, že je zkrátka hlad po lyžování a potvrzuje to, že je škoda, že musíme zase zavřít," uvedl Hanuš.

Areál na Klínovci už od pátečního večera inzeroval, že jsou skipasy vyprodány. Kvůli hygienickým omezením kvůli koronaviru areál výrazně omezil maximální množství lyžařů na sjezdovkách. Lidé skipasy sháněli i přes sociální sítě. "Kapacita areálu na poslední letošní lyžovačku se naplnila a není již možné nikde zakoupit další skipasy. Děkujeme za pochopení," informovali provozovatelé areálu na svých webových stránkách. Skipasy byly vyprodány už v pátek po 22. hodině.

Zvýšený zájem o lyžování potvrdila i jihočeská střediska. Na Lipně, které do odpoledních hodin navštívilo asi 2000 lyžařů, se po ránu dokonce tvořily fronty. Díky tomu, že byly v provozu čtyři lanovky, se ale mohli návštěvníci brzy rozptýlit po celém areálu. Vyšší návštěvnost mělo i středisko Kvilda. Vyšší návštěvnost mělo i středisko Kvilda.

V Česku se od neděle 27. prosince zpřísní opatření v boji proti šíření nového typu koronaviru, aby odpovídala nejvyššímu pátému stupni protiepidemického systému PES. Zastavit se tak bude muset i provoz lyžařských vleků. Lyžařské areály mohly otevřít 18. prosince. Zatím opatření platí do 10. ledna.

Lyžovat lze na Slovensku

Zatímco lyžařská střediska v Česku se připravují na opětovné uzavření, sportovní radovánky mají prozatím na Slovensku zelenou. A jelikož jde o jednu z mála aktivit, která je u sousedů ještě stále povolená, na hory vyrazily davy lidí.

Podle komunikačního manažera společnosti Tatry mountain resorts (TMR) Mariána Galajdy aktuální stav souvisí především s nedostatkem sněhu. Hory ještě nemají po celé ploše dostatečnou pokrývku, fanoušci skialpinismu se proto koncentrují na zasněžených sjezdovkách. Na ty se ale všichni návštěvníci jednoduše nevejdou.

„Jedna věc je, že vstupují na sjezdovky mimo provozní hodiny, kdy jsou uzavřené a technikou upravované. To je doslova hazard s lidskými životy. Další kapitolu představují skialpinisté v dobách, kdy je na sjezdovkách nejvíce lyžařů. Procházejí se křížem krážem přes trať, je jich několik vedle sebe, čímž zužují propustnost sjezdovek a omezují lyžaře, kteří sjíždějí směrem dolů. Situace byla navzdory pravidelnému upozorňování již v minulém roce na hranici přijatelnosti, současná covidová zima však přinesla v této souvislosti doslova extrém,“ komentoval pro slovenský server manažer střediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.