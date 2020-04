Malé svatby se mohou konat od pondělí 20. dubna, bohoslužby od konce dubna | E15.cz

Kabinet plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělil do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. „Vláda posvětila první změny, nyní jsme to vložili přímo do legislativní formy,“ uvedl Vojtěch.

Od 20. dubna tak otevřou své provozovny řemeslníci, rozjedou se farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Kromě toho se mohou konat venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření.

Například svatebčané musí dodržovat dvoumetrové rozestupy, vyjma snoubenců a členů jedné domácnosti. Dezinfikovat se musejí ruce podané ke gratulaci a také všechny pomůcky použité při obřadu. Naopak první manželský polibek může proběhnout tradičně, roušky totiž svatebčané mít nemusí.

Od pondělí se také v omezené míře otevřou vysoké školy a to pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Účastnit by se jich mohlo vždy maximálně pět lidí najednou. Budou se tak moci konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek. Individuálně bude možné na vysoké škole navštívit knihovnu či studovnu, ale jen za účelem vyzvednutí či vrácení studijní literatury.

Kabinet kromě toho potvrdil plán, podle kterého se mohou od 27. dubna konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady do 15 osob. Od 11. května by se shromáždění v kostele mohlo zúčastnit do 30 lidí, od 25. května do 50 lidí, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Od 8. června by už akce v kostelích neměly být počtem účastníků omezeny.

Harmonogram uvolnění vládních opatření se nelíbí řadě podnikatelů a firem, zejména těm, kteří mohou fungovat až od června. Týká se to například nábytkářských řetězců, které uvádí, že se charakterem nijak moc neliší od hobbymarketů, které směly otevřít už před Velikonocemi. Stěžují si také restauratéři. Vojtěch připustil, že by se uvolnění opatření mohla uspíšit. „Pokud by se situace vyvíjela pozitivně a dobře, pak se můžeme bavit o úpravě, od pondělí ale platí, co jsme slíbili,“ řekl.