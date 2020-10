Od středy bude platit zákaz vycházení po 21:00, obchody musí v neděli zavřít | E15.cz

Zakazuje se volný pohyb osob v době od 21:00 do 4:59 s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu povolání (zejména lidí zajišťující bezpečnost, vnitřní pořádek či řešící krizové situace)

cest za účelem ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, provozování veřejné dopravy a dalších služeb včetně zásobování a rozvážkových služeb

neodkladných cest kvůli ochraně života, zdraví a majetku

cest se psem do 500 metrů od bydliště Po zbytek dne, tedy od 5:00 do 20:59, se zakazuje volný pohyb osob s výjimkou cest do práce a k výkonu povolání

za rodinou a blízkými

do obchodu pro nezbytné nákupy

cest k lékaři, zvěrolékaři, do zařízení sociálních služeb

nezbytných cest na úřad

cest do přírody, na chaty a chalupy

svateb a pohřbů

vycestování z České republiky