Odložení sociálních odvodů je podle firem jen posunutím problému | E15.cz

Vládní návrh odložení sociálních odvodů firem není řešením problému, ale pouze jeho posunutím v čase. Vyplývá to z reakcí zaměstnavatelských svazů. Řešením je podle nich jejich prominutí. Podniky by si mohly podle návrhu odložit sociální odvody od května do července. Uhradit by je musely do 20. září se sníženým penále. To by místo nynějších 4,5 procenta dlužné částky mohlo činit jedno procento.

Návrh zákona by kabinet mohl schválit za týden. Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel odvádí z výdělku 24,8 procenta a zaměstnanec dalších 6,5 procenta. Odklad odvodů by se měl týkat zaměstnavatelů. Česká správa sociálního zabezpečení jich na konci roku evidovala 283 000, zaměstnanců bylo 4,63 milionu.

"V této situaci považujeme za absurdní, aby stát od zaměstnavatelů místo pomoci vybíral za odklad pojistného na sociální zabezpečení ještě nějaké penále. Od začátku této krize vládě sdělujeme, že reálnou pomocí podnikatelům a krokem k ochraně pracovních míst je ne odložit, ale úplně prominout pojistné na sociální zabezpečení odváděného samotným zaměstnavatelem, a to minimálně do podzimu 2020," řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Asociace malých a středních podniků by přivítala odpuštění plateb na sociální pojištění za zaměstnavatele za avizované tři měsíce. Pokud by mělo jít pouze o odklad a splacení do 20. září 2020, problém se podle prezidentky asociace Evy Svobodové pouze posune v čase. Většina podnikatelů za tři měsíce nebude schopna vygenerovat tolik peněz, aby bez problémů vše doplatila. "Pokud by mělo zůstat skutečně pouze u odkladu, požadujeme delší dobu pro splacení, a to do konce roku 2020," dodala.

Vláda navrhuje snížení z 18 procent na čtyři procenta při prodlevě, tedy procento za čtvrtletí. Firmy by musely pojistné uhradit do 20. září včetně úroků. Pokud by zaměstnavatel tříměsíční odvody a procento penále včas nezaplatil, začalo by se po 20. září počítat běžné penále 0,05 procenta za den. Vláda by měla návrh paragrafů schvalovat příští pondělí. Poté by předlohu dostali poslanci. Aby norma začala platit, musí ji schválit Parlament a podepsat prezident.