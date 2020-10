Matovič chce testovat všechny Slováky na koronavirus | E15.cz

Slovensko plánuje otestovat na koronavirus všechny obyvatele, patrně s výjimkou dětí do deseti let. Zatím ale nebylo rozhodnuto, zda podstoupení testu bude povinné. Vyplývá to z prohlášení premiéra Igora Matoviče. V nejrizikovějších okresech by bezplatné testování mělo proběhnout příští víkend, v ostatních regionech za dva týdny, tedy na Dušičky. Následně by se testy měly ještě jednou zopakovat. Pětimilionové Slovensko v posledním období zaznamenává rekordní přírůstky nakažených.