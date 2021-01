Otevřou se papírnictví, obchody s oblečením pro děti a spodním prádlem, slibuje vláda | E15.cz

„Od úterý, předpokládám, že vláda to schválí, rozšíříme segment maloobchodu, to znamená papírnictví, prodejny s dětským oblečením a obuví, prodejny spodního prádla,“ řekl Babiš České televizi. Uvedené zboží budou moci znovu prodávat malé obchody i obchodní řetězce. Premér však neupřesnil, jestli bude dětské zboží omezeno nějakou věkovou hranicí. Dosud tyto výrobky nepatřily do takzvaného základního sortimentu, který se může prodávat i v době uzavření většiny obchodů.

Další zmírňování protiepidemických omezení Babiš zatím neočekává. „Nějaké další rozvolňování si neumím představit při tomto počtu hospitalizovaných,“ dodal.

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v televizi Prima řekl, že vláda bude asi ve středu jednat o přesunu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Nyní v Česku platí nejpřísnější pátý stupeň. Pro případné zmírnění opatření musí index PES v nižším pásmu zůstat aspoň sedm dní. To by mohlo být splněno právě ve středu.

Havlíček však zdůraznil, že pro rozhodnutí o možném zmírnění opatření bude klíčový vývoj epidemické situace v následujících dnech a také stav v nemocnicích. „Musíme být obezřetní. Nechceme ani den omezení navíc, ale musíme si být jistí, že se situace po otevření zase rychle nezhorší,“ řekl ministr.

Šíření epidemie v končícím týdnu zmírňuje z rekordních hodnot minulého týdne. Přesto denní přírůstky nových případů koronaviru ve všech pracovních dnech přesahovaly osm tisíc a v úterý a ve středu se dokonce přiblížily 11 tisícům.