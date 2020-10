Bude trvat několik let, než se všechno vrátí do normálu, říká majitel horských středisek Igor Rattaj | E15.cz

Na Ještědu jste začali s rozšířením sjezdovky Skalka. Co tomu předcházelo?

Záměr jsme v hrubých obrysech představili již dříve. Nyní probíhají krajinné zásahy, které byly v územním plánu. Původní širší projekt asi kvůli ochranářským opatřením neuskutečníme. K dalšímu rozšíření sjezdovek by musela přijít znovu změna územního plánu. Nebude to tedy tak velké, jako byly první nákresy, ale chtěli bychom ještě pokračovatat i po tom, co se udělá tento rok. Uvidíme.

Řešili jste řadu komplikací. Kde nastal při prosazování projektu největší problém?

Na Ještědu jsme prošli zákonem danými procesy, získali stanovisko EIA, tedy kladné posouzení na dopadů na přírodu. Získali jsme i souhlas ministerstva životního prostředí. A pak si vzpomněla ještě nějaká další instituce, že by to chtěla posoudit, a tím vznikl problém.

Bylo by potřeba zavést nějaká jasná pravidla, a když jsou splněná, tak by se mělo začít stavět. Záměr se nedá projednávat donekonečna a řešit to stále dokola – zvláště, když splníte všechny zákonem dané náležitosti. To je celý problém.

Kromě místních nikde nikdo, říká šéf provozovatele horských areálů TMR Jílek

Špindlerův Mlýn je vaší největší investicí v Česku. Vyvíjí se nějak projekt propojení areálů Medvědín a Svatý Petr?

Co se týká propojení středisek Svatý Petr a Medvědín, tak se vyskytly dílčí problémy s vlastnictvím pozemků, ale jsou řešitelné. Nejdůležitější je výstavba parkoviště, kde potřebujeme součinnost s radnicí Špindlerova Mlýna. Sice s mírným zpožděním, ale postupujeme podle původního plánu. Letos ale žádné zásadní změny ani investice nehrozí.

Provozujete i lyžařské areály na Slovensku, v Polsku a Rakousku. Jaká je situace tam?

Obdobná. V Rakousku letos určitě nebudeme investovat, v Polsku také ne. Neplánujeme nic ani na Slovensku. Krize všechno zastavila. Jediný rozvojový plán je nyní Ještěd a později Špindl.

Jak se karanténa a krize spojená s pandemií podepsala na uplynulé sezoně?

Zimní sezóna v závěru utrpěla. Přišli jsme o Velikonoce, a to určitý propad způsobilo. Léto bylo z hlediska cestovního ruchu v horských střediscích, která provozujeme, celkem slušné, byť pokles oproti předchozím a na Slovensku v Tatrách, kde činil zhruba dvacet procent.

Retrovýlet do Špindlu. Připomeňte si snímky Škody Spartak, co tehdy stála přes třicet měsíčních platů

Loni měly Tatry Mountain Resorts tržby zhruba dvě a půl miliardy korun. Jak v tomto ohledu vypadá letošní rok?