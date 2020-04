Nejdříve spustíme v areálech lanovky, říká Čeněk Jílek, šéf TMR pro ČR | E15.cz

Ze dne na den musela společnost TMR ukončit rozjetý provoz svých horských středisek na Slovensku, v Česku, Polsku i v Rakousku. „Pandemie koronaviru je obrovská rána do fungovaní všech našich byznysových aktivit jak ve Špindlerově Mlýně, tak dalších,“ říká k současné situaci statutární ředitel společnosti TMR pro Českou republiku Čeněk Jílek.

Lyžařské areály musely před koncem zimní sezony kvůli koronaviru nečekaně zavřít. Vleky a lanovky se zastavily, turisté odjeli. Otázka zahájení letní sezony navíc zatím zůstává otevřená. Co se na horách nyní děje?

Respektujeme všechna nařízení českého krizového štábu a stejně jako opatření ve všech zemích, kde působíme, jsme je přijali okamžitě. V našich střediscích si tisíce hostů užívaly dovolenou na lyžích, ve wellness centrech a v restauracích a najednou přišla zdrcující tečka. Konec. Kromě místních nikde nikdo.

To se muselo výrazně projevit i na tržbách, které se ze dne na den brutálně propadly. Už máte situaci finančně vyhodnocenou. Chystáte nějaké úsporná opatření?

Výpadek příjmů, které ještě nejsou detailně vyhodnocené, se samozřejmě alespoň z nějaké části snažíme kompenzovat omezením výdajů jak provozních, tak investičních.

Jak se to vašich areálů konkrétně dotýká?

Z hlediska provozu přijímáme nepopulární úsporná opatření, která se bohužel dotýkají každého z nás. Takové jsou prostě důsledky pandemie, které ovlivní a již ovlivňují všechny naše současné i budoucí činnosti.

V plánu jste měli i rozmanité investice včetně propojení areálů ve Špindlerově Mlýně. Ovlivní nějak pandemie tyto ambice?

Co se rozvojových investic týká, začínáme s jejich důkladnou revizí. Nezbytné je jejich přeorganizování a změna načasování. Původní plány budeme určitě upravovat a již je jasné, že nebudeme realizovat vše, co jsme původně chtěli a plánovali.

A ten Špindlerův Mlýn?

Ve Špindlu je situace obdobná. Nenadálý a nečekaný výpadek tržeb má samozřejmě vliv na chod celého Skiareálu a na naše veškeré plány ve Špindlu. Projekt na propojení areálů je v běhu. Nyní jsme ve fázi posledních schvalovacích procesů k získání stavebních povolení.

Vše se nyní brzdí tím, že veškeré úřady a orgány státní správy fungují v nouzovém režimu. Takže dokončování povolovacích procesů je nyní z pochopitelných důvodů mimo jejich prioritu.

Připravujete se již na příští byznysovou etapu po odeznění pandemie koronaviru?

Nyní bedlivě sledujeme všechna doporučená opatření a možnosti uvolňování přísných restrikcí, abychom mohli postupně uvést do provozu alespoň některé z našich služeb a zařízení. Pohyb na horách, na čerstvém vzduchu lidem pomůže ke zlepšení nálady i utužení zdraví.

Proto bychom rádi co nejdříve přivítali v našich střediscích zákazníky. Uvidíme ale, co přinesou nejbližší dny a týdny, jak se cestovní ruch bude vzpamatovávat a tomu se budeme přizpůsobovat.

Předpokládáme, že nejprve uvedeme do provozu naše lanovky a spustíme doprovodné outdoorové aktivity. Nějakým limitovaným způsobem rozjedeme i gastronomická zařízení a v poslední vlně uvolňování otevřeme i naše hotely a jejich služby.

Až se situace v cestovním ruchu začne postupně vracet k normálu, bude dál znatelný propad mezi zahraničními turisty. Připravujete se nějak na tuto situaci?

Asi se dá očekávat, že do našich resortů přijede výrazně méně zahraničních hostů. Naopak by ale mohlo do našich hor přijet nebývalé množství domácích návštěvníků, kteří budou mít omezené možnosti letních dovolených u moře v zahraničí.