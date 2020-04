První ztráta na pražské gastronomické scéně. Končí Kuchyň na Hradě | E15.cz

"Je nám to nesmírně líto, zejména kvůli partě kuchařů, číšníků a výčepních, kteří do včerejška bojovali o každého hosta. Nicméně z Hradčan zmizeli lidé, hned tak se nevrátí, a my nemáme pro koho vařit. Včera jsme proto propustili naše lidi a vyhlásili insolvenci," oznámilo vedení restaurace na Facebooku.

Restaurace Kuchyň v objektu Salmovského paláce na Pražském hradě byla již druhým rokem v provozu a od loňské letní sezony poprvé v zisku. Bez nadcházející sezóny by však Kuchyně neměla šanci přežít, ani si dovolit další zadlužení. O práci přišly necelé dvě desítky zaměstnanců podniku, kam zavítal při státní návštěvě i francouzský prezident Emmanuel Macron s českým premiérem Andrejem Babišem.

„Z Hradčan zmizel veškerý život. Nemáme tu pro koho vařit a z čeho platit provoz, mzdy a nájemné. Nemáme ani prostředky na zákonné odstupné pro zaměstnance a nová sezona bude nejdříve příští léto, proto jsme se rozhodli pro insolvenci,“ dodal zakladatel Ambiente a spolumajitel Kuchyně Tomáš Karpíšek.

Ten je zároveň jedním ze signatářů otevřeného dopisu české vládě. Spolu s dalšími provozovateli restaurací a kaváren, kteří zaměstnávají kolem čtyř tisíc lidí, žádal vládu o finanční pomoc.

Tomáš Karpíšek v gastronomii působí 25 let a kromě Kuchyně má ve svém portfoliu 22 dalších podniků. Ambiente zastřešuje kromě restaurací také pekárnu nebo řeznictví.