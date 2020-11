Rozvolňování opatření by mělo být podle prezidenta Miloše Zemana zodpovědné | E15.cz

Kroky vlády, které se týkají rozvolňování koronavirových opatření, by měly být podle prezidenta Miloše Zemana předvídatelné a zodpovědné. Novinářům to po pětihodinovém jednání prezidentova poradního týmu řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a jeho předchůdce Roman Prymula. Kvůli možnému rozvolnění opatření, které by se týkalo například otevření obchodů, služeb či restaurací, se v neděli mimořádně sejde vláda.