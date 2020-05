Nová pravidla pro kadeřnictví, restaurace, divadla, muzea či kina | E15.cz

Od 11. května se podle dřívějšího plánu vlády otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. K venkovním sportovištím pro trénink se otevřou i vnitřní prostory.

Základní školy

Od 11. května se mohou vrátit do škol žáci devátých tříd, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Žáci nebudou muset nosit roušky, pokud budou mezi nimi ve třídách dostatečné rozestupy, nasadit si je budou muset při společných úkolech či při pohybu po škole. Návrat deváťáků bude dobrovolný a žáci se budou moci scházet na konzultacích do 15 lidí.

„Nikdo nenutí žáky, aby se do 30. června vraceli k povinné školní docházce,“ řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Školy by podle příručky, zpracované úřady a epidemiology, měly dostat volnost v tom, jak zabezpečí stravování žáků podle vlastních podmínek. Příručku obdrží v pondělí do datových schránek.

Muzea a galerie

Do muzeí bude smět po otevření jen 100 lidí současně, maximálně jeden člověk na 10 metrů čtverečních. „Každá galerie ví, jakou má výstavní plochu a je schopna si napočítat, kolik lidí může do daného prostoru pustit,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Divadla a kina

Také do divadel a kin bude moci maximálně 100 lidí. V divadlech bude možné obsadit jen každou druhou řadu, v kinech by mělo dvojici diváků od dalších oddělit volné sedadlo. V kinech navíc nebude možné prodávat ani jíst potraviny včetně nápojů. Před zahájením musí být také celé prostory vydezinfikovány.

Vedoucí pracovní skupiny pro uvolování opatření Rastislav Maďar připustil, že některým divadlům se při limitu diváků nevyplatí otevřít. „Ale vycházíme z toho, že ta pravidla musí být čitelná, mít logiku a být férová. Kdybychom kina povolili jen 100 a divadlům povolili 300, tak by to férové nebylo,“ uvedl.

Restaurační zahrádky

Zákazníci na zahrádkách v restauracích od sebe budou muset sedět nejméně s odstupy 1,5 metru. Bude na nich možná obsluha. Provozovny se zahrádkou mohou mít otevřeno od 11. května, vnitřní prostory restaurací se budou moci zákazníkům otevřít o dva týdny později.

Sportoviště

Od minulého pondělka se profesionální sportovci vrátili k venkovnímu tréninku a zatím se mohou připravovat jen ve skupinách a za dodržení přísných hygienických opatření. Od 11. května umožní vláda sportování až 100 lidí současně včetně závodů a tréninků. Nadále nebudou otevřené kabiny kromě záchodů.

Obchodní centra

V nákupních centrech bude muset být nejméně jeden člověk, jenž po jejich otevření pohlídá dodržování pravidel. Návštěvníky také budou muset centra na tabulích, obrazovkách či rozhlasem o zásadách informovat. Lidé budou muset ve všech prostorách obchodních center dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Kadeřnictví a podobné provozy

Kadeřníci, manikérky a pedikérky či maséři budou muset nosit roušku i ochranný štít. Zákazníci budou dva metry od sebe. Po každém zákazníkovi bude nutné dezinfikovat dané místo.