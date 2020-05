Sucho: Obce zakazují kropení trávníků a plnění bazénků z vodovodu | E15.cz

„Po dopadech epidemie koronaviru bude sucho určitě tím nejvážnějším problémem, který budou obce nejen v letošním roce řešit. Již nyní řada obcí zakazuje například zalévání zahrádek,“ řekla Alexandra Kocková, mluvčí Svazu měst a obcí ČR. Aktuální opatření podle ní mohou ovlivnit kvalitu života v obcích na roky dopředu.

„Za svůj život si pamatuji na celou řadu suchých period, ale to, co zažíváme posledních šest let, je zcela mimořádné. Informací o omezování dodávek pitné vody bude ve veřejném prostoru v souvislosti s prodlužující se periodou sucha bohužel rychle přibývat,“ komentoval situaci Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.

K restriktivnímu opatření přistoupil například Kolín pro 17 okolních obcí. „Důvodem vydání tohoto opatření je, že v současné době je množství vody ze stávajících zdrojů podzemních vod nedostačující, a to zejména v jarních a letních odběrových špičkách. Na skupinovém vodovodu opakovaně nastává v jarních a letních měsících přechodný nedostatek pitné vody vlivem kropení travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut,“ uvedla Šárka Hrubá, mediální zástupkyně kolínské radnice. Aktuální sucho v Česku označil ministr životní prostředí za katastrofu.Autor: Intersucho

Omezení se týká i průmyslové zóny Ovčáry, v níž stojí automobilka TPCA. Sice aktuálně kvůli dopadům pandemie koronaviru prodloužila odstávku do 18. května, avšak nařízení kolínské radnice platí až do poloviny června. Podle kolínské mluvčí se však vodohospodářské omezení právnických osob využívajících vodu pro podnikání netýká.

Regulaci ohledně používání vody vyhlásily i středočeské obce Bystřice nebo Štěchovice. „Sucho je dost velké na to, aby si lidé napouštěli bazény pitnou vodou,“ řekl štěchovický místostarosta Pavel Zeman. Kdo se však bez bazénku neobejde, přivezou mu místní hasiči za úplatu cisternu s vodou, která má sice větší obsah dusičnanů, ale podle zástupce radnice je pro koupání plně dostačující.

Podle údajů shromážděných týmem vědců z projektu InterSucho je sucho, kterým Česko prochází od roku 2015 a stále pokračuje, nejhorší za posledních 500 let.