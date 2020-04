Koronavirus na Slovensku: Omezení pohybu osob a hraniční kontroly | E15.cz

Návrh zmíněného zákazu vycházení ohlásil již v neděli premiér Igor Matovič. Kabinet kvůli tomu rozšířil nouzový stav, který dosud platil jen v sektorech zdravotnictví a sociálních služeb.

Obyvatelé země pod Tatrami i během zákazu vycházení nadále budou moci kromě jiného jezdit do zaměstnání, k výkonu podnikatelských aktivit, k nákupům, k ošetření do zdravotnických zařízení, na pohřeb blízké osoby nebo do přírody v rámci okresu svého bydliště.

Pětimilionové Slovensko má dvě úmrtí na koronavirus a více než 500 potvrzených případů nakažených.

„Je to velmi závažné rozhodnutí a v moderní historii Slovenska nemá obdoby. Pokud bychom nyní povolili v našem boji, který nás vynesl mezi světovou špičku bezpečnosti z pohledu případného nakažení koronavirem, mohli bychom všechno pokazit,“ vzkázal Matovič. Dodal, že rozhodnutí kabinetu o omezení volného pohybu lidí nebylo schváleno jednomyslně, ale získalo mezi členy vlády výraznou podporu.

Na dodržování zákazu vycházení budou dohlížet policisté, kabinet také souhlasil s vyčleněním dalších tisíc vojáků ke stávajícím 500 příslušníkům armády k zajištění veřejného pořádku. Podle Matoviče policejní hlídky budou během zákazu vycházení zejména vyžadovat od kontrolovaných osob informace o důvodu jejich pobytu na veřejnosti, které následně ověří. Provinilcům bude hrozit pokuta.

Velikonoce byly na Slovensku až dosud tradičně obdobím, kdy se Slováci během prodlouženého víkendu setkávali s rodinou nebo vyrazili na výlety do hor. To bylo spojeno s cestováním po celé zemi.

Ostře sledované hranice

Podle vládního nařízení ve stanoveném období bude možné slovenské hranice překročit jen přes určené přechody, tedy nikoliv přes takzvanou zelenou hranici. „Cílem tohoto opatření je eliminace nebo alespoň výrazné omezení šíření velmi nebezpečného onemocnění COVID-19,“ uvedlo ministerstvo vnitra.

Obnovení kontrol se týká slovenských hranic s Českem, Maďarskem, Rakouskem i Polskem. Tyto země stejně jako Slovensko patří do schengenského prostoru volného pohybu osob. Slovensko sousedí také s Ukrajinou; společná hranice je dlouhodobě přísně střežená i kvůli tomu, že jde o vnější hranici EU.

Slovensko kvůli koronaviru až výjimky neumožňuje vstup cizincům na své území. Zákaz se nevztahuje například na řidiče kamionů, cizince s pobytem na Slovensku či na osoby, které dojíždějí do pohraničních oblastí za prací.