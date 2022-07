V USA se šíří covidová subvarianta BA.2. Hospitalizace jsou častější | E15.cz

Ve Spojených státech začala dominovat podoba koronaviru označovaná jako BA.5, což je verze varianty omikron považovaná za dosud nejnakažlivější formu viru SARS-CoV-2. Zlom nastal v době setrvale vysokých počtů infekcí a rostoucí vytíženosti amerického zdravotnictví. Odborníci na infekční choroby se shodují, že USA nedělá pro potlačení epidemie dost, napsal deník The Washington Post.

„Amerika se rozhodla, že pandemie skončila. Koronavirus to ale vidí jinak,“ komentoval list aktuální situaci ve víkendové analýze.

Denní počty zachycených nákaz se už od května drží okolo 100 tisíc případů denně a jsou více než trojnásobné oproti začátku dubna, byť stále několikanásobně nižší než na vrcholu zimní vlny způsobené omikronem. Skutečné počty infekcí jsou však pravděpodobně mnohem vyšší, neboť mnohé se dnes nedostávají do oficiálních statistik nebo nejsou vůbec odhaleny. Míra pozitivity testů za poslední tři měsíce prudce stoupla a na začátku července podle listu The New York Times dosahovala skoro 20 procent.

I přes zvýšené šíření nákazy zůstávají počty hlášených obětí covidu-19 poslední dva měsíce zhruba stejné a drží se na relativně nízkých denních hodnotách těsně nad 300. V posledních dnech nicméně začala znovu výrazněji růst americká bilance hospitalizací s covidem-19, která na konci minulého týdne činila asi 38 tisíc pacientů, tedy více než dvojnásobek oproti jarnímu minimu.

Válek: Na podzim přijde další vlna covidu, bude třeba přeočkování

Video se připravuje ... • VIDEO ČTK

„Mezi experty na infekční onemocnění panuje široká shoda na tom, že se nadále jedná o nebezpečný virus, který způsobuje nevyzpytatelně závažné problémy. A říkají, že země nedělá dost v zájmu omezení přenosu,“ píše WP, přičemž poukazuje i na riziko postcovidových potíží označovaných jako dlouhý covid.

V USA podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) od minulého týdne převládá subvarianta BA.5, která je v pozadí rozmachu covidu-19 i v Evropě. Dosavadní poznatky naznačují, že je ještě třikrát nebo čtyřikrát odolnější vůči protilátkám než vysoce nakažlivý omikron. Zatím se nezdá, že by způsobovala vážnější průběh nemoci, napsal zpravodajský web Axios. Profesor molekulární medicíny ze Scrippsova výzkumného institutu v San Diegu Eric Topol nicméně BA.5 nedávno označil za dosud „nejhorší verzi“ koronaviru.

Úřady v New Yorku ve světle tohoto vývoje minulý týden vyzvaly miliony obyvatel města, aby v budovách na veřejnosti a také na rušných venkovních místech nosili respirátory. Ministerstvo zdravotnictví ve státě Arkansas, kde je vývoj horší než ve většině částí USA, zase zdůrazňuje význam očkování, zejména u dospívajících a dětí. „Očekáváme, že až začne škola, uvidíme zvýšený přenos této konkrétní varianty,“ uvedla šéfka úřadu Jennifer Dillahaová.

Jak ale podotýká deník WP, omezení a nařízení známá z dřívějších fází pandemie jsou dávno pryč. „Nemáme vůbec žádná opatření pro veřejné zdraví,“ řekl epidemiolog Ziyad Al-Aly působící na Washingtonově univerzitě v St. Louis. „Jsme ve velmi zvláštní situaci, riziko je jasné a je přítomné, ale my jsme si přestali dávat pozor a dobrovolně jsme si zvolili, že se mu budeme vystavovat a budeme zranitelnější,“ hodnotil aktuální stav epidemie v USA.