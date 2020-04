Stát by měl garantovat peníze pronajímatelům, kterým přestali nájemci platit, chtějí senátoři | E15.cz

Senátoři vrátili poslancům vládní návrh, podle kterého nebudou smět pronajímatelé do konce července vyhodit z bytu neplatící nájemce. Zákon má ochránit lidi, kteří se kvůli koronavirové krizi dostali do finančních problémů a hrozí jim kvůli tomu ztráta střechy nad hlavou. Senátoři se však shodují s opozicí ve sněmovně, že je opatření neférové k pronajímatelům a stát by jim měl část nájemného garantovat.

„Zákon ohrožuje pronajímatele druhotnou platební neschopností,“ řekl například senátor Jiří Drahoš (za STAN). Nájemci by měli podle zákona doložit pronajímateli, že nejsou schopni například kvůli nařízené karenténě či ztrátě zaměstnání platit nájem. Nadále by však musel hradit energie. Dluh vůči pronajímateli bude muset splatit do konce roku.

Řada pronajímatelů si však stěžuje, že kvůli chybějícím penězům nebudou moci hradit své další závazky, například hypotéky. Také nemají zaručeno, že jim nájemci opravdu dluh splatí. Senátoři proto odhlasovali pozměňující návrh, podle kterého by měl stát ručit za 80 procent nájemného.

To ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) odmítá, protože by to mohli leckteří zneužít. „Je to návod pro nájemce a pronajímatele, aby se dohodli, neplatili dlužné nájemné a využili záruk státu,“ řekla ministryně. S garancemi zásadně nesouhlasila ani ministryně financí Alena Schillerová (ANO), když obdobný návrh padl minulý týden ve sněmovně.

Zákon byl podle senátorů psán narychlo a obsahuje řadu chyb. „Uznávám, že zákon není dokonalý,“ reagovala Dostálová. „Na druhou stranu naším cílem je opravdu ochránit lidi, kteří teď řeší existenční problémy a chceme zabránit tomu, aby ještě řešili ten horor, že jim někdo dá výpověď z bytu,“ dodala ministryně. Obdobný návrh, který v praxi umožňuje odložit nájemné, existuje i pro podnikatele a firmy. I zde navrhují senátoři státní garanci.