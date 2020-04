Developeři a pronajímatelé proti odkladu nájmů. Dopadne to na vlastníky bytů i stát | E15.cz

Stavebníkům i majitelům nemovitostí a bytů se nelíbí, že nájemníci budou mít zřejmě možnost do léta neplatit nájem a doplatit ho až později. Sněmovna opatření schválila v ambici pomoci firmám a lidem, kterým se snížily příjmy v důsledku vládních opatření proti epidemii koronaviru. Návrh musí příští týden ještě schválit Senát, který bude zřejmě usilovat o to, aby ušlé nájemné majitelům kompenzoval stát.

„Odklad plateb nájemného je opatření, se kterým zásadně nesouhlasíme, protože výrazně poškozuje majitele všech nemovitostí, tedy nejen bytů, ale i komerčních prostor, kteří je pronajímají,“ řekl mluvčí developera Central Group Radek Ježdík, podle kterého by měly případné úlevy na nájmu zůstat na dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem. „Něco jiného je, když se stát stará o sociálně potřebné nebo záchranu pracovních míst. Tady je ale zasah státu zcela nadbytečný,“ dodal.

Podle schváleného návrhu, který prošel tento týden sněmovnou, mohou firmy zasažené koronavirem žádat o odklad nájmu za období od 12. března do 30. června. Odklad nájmu se nemá vztahovat na placení energií a dalších služeb. Sněmovna podpořila i návrh, že nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat z bytu výpověď, když nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné však musejí firmy i lidé doplatit do konce letošního roku.

To však podle Asociace developerů ČR neférově zatíží majitele nemovitostí, kteří se mohou sami dostat do finančních problémů. „Namísto pomoci jedné skupině se rozšiřuje počet těch, kterých se krize dotkla, a do budoucna zásadně rozšiřuje okruh nezbytné pomoci,“ uvedl za asociaci Zdeněk Soudný, podle kterého by měl stát nájemníkům poskytnout bezúročné úvěry k uhrazení dalších šesti nájmů. „Peníze by se tak státu vrátily a řetězec vztahů v komerčním nájemním bydlení by nebyl likvidován,“ doplnil.

S opatřením nesouhlasí ani generální ředitel Ekospolu Evžen Korec. „Majitelé nemovitostí mají doplácet na to, že se někdo jiný ocitl bez příjmů a v minulosti si nevytvořil dostatečné zásoby. To je nepřijatelné a jen to rozšíří množství firem v problémech,“ míní.

Nejde přitom jen o velké stavitele a majitele, ale tratit budou podle Občanského sdružení majitelů domů ČR i obyčejní lidé, kteří pronajímají třeba jeden byt. Z peněz od nájemce totiž často hradí hypotéku a další náklady. „Počínání vlády nedopadne pouze na velké pronajímatele, ale nejhůře postihne ty drobné, kteří vlastní třeba jen jeden byt. Pro mnoho z nich je nájem jediným příjmem, o který nyní mohou ze dne na den přijít,“ uvedl místopředseda sdružení Milan Krček.

Odkladu nájmů se budou příští týden věnovat senátoři, někteří z nich avizovali, že se pokusí o změnu opatření. TOP 09 například chystá návrh, podle kterého by stát hradil 40 či 60 procent z nájmu podnikatelů.

Že se při vládou a sněmovnou navrhovené praxi situace citlivě dotkne pronajímatelů, potvrzuje i analytik společnosti BH Securities Štěpán Křeček. „Návrh zákona předpokládá, že pronajímatelé vlastní pronajímané nemovitosti, a proto jsou méně zranitelní než nájemníci. Mnoho pronajímatelů však financovalo své nemovitosti z úvěrů, takže když jim nepřijde platba nájemného, dostanou se do problémů,“ uvádí Křeček.

Nové opatření může navíc způsobit zamrznutí trhu s nájemními byty, myslí si analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. „Pronajímatelé budou požadovat od nových nájemníků vyšší kauce a nájemné předem, na což zájemci o pronájem často nebudou mít,“ řekl Sobíšek, podle kterého není následně vyloučeno, že stát může čelit i žalobám ze strany pronajímatelů.