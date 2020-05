Stát dá podnikatelům třetinu nájmu, ti však chtějí více | E15.cz

Vláda se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) již předběžně shodla na tom, že by každá ze stran hradila třetinu částky. Nárok na podporu by získala obchodní centra, restaurace i třeba kadeřnictví. Týkat by se to mělo i podnikatelů, kteří během pandemie provozovali například pouze e-shop nebo prodávali zboží v provozovnách jen přes okénko.

Podnikatelské svazy tlačí na to, aby se poměr stran změnil. „Žádáme vládu, aby vyslyšela náš návrh a poskytla dotaci na nájem ve výši padesát procent, nejen původně oznámenou třetinu,“ řekl Jan Rafaj ze Svazu průmyslu a dopravy, podle kterého by toto opatření mohlo využít až 150 tisíc podnikatelů.

„Taková pomoc dá většině obchodů šanci přežít, a hlavně nepropouštět zaměstnance,“ dodal šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Havlíček již přislíbil, že navrhne vládě vyšší podíl státu. Stát by podle něj hradil polovinu nájmu, pronajímatel třicet procent a nájemce, tedy podnikatel, zbývajících dvacet procent.

Nemám to projednáno na vládě, dohodli jsme se zatím jen na třetině,“ řekl v neděli v ČT Havlíček, podle kterého by však zvýšení podílu nemělo znamenat příliš vysoké zatížení státního rozpočtu.

Při třetinové účasti státu by opatření vyšlo na tři miliardy korun, při poloviční účasti pak na čtyři miliardy korun. Opatření má doplnit již schválenou možnost odkladu placení nájmů a také zmrazení nájmů.

Právě co nejvyšší úhradu fixních nákladů podnikatelů, mezi které patří zejména nájem provozoven a mzdy zaměstnanců, požadovala opozice už v minulých týdnech.

„Podpoříme to. Je potřeba udržet tisíce firem při životě, jejich kolaps by byl kolapsem ekonomiky,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která kritizovala vládu, že stejný opoziční návrh vláda v minulosti zamítla.