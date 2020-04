Koronavirus způsobí i zpoždění železničních staveb | E15.cz

Pandemie koronaviru dopadá plošně jak na železniční dopravce, tak i na správce infrastruktury, tedy Správu železnic. Kvůli omezením, která plynou z bezpečnostních opatření, české železnici hrozí zpoždění u probíhajících oprav či modernizací tratí i nádražních budov. Pomoci by ale mohlo navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o 6,5 miliardy.

„Dopad nebude nevýznamný. Čekáme, zda se sektor po ukončení nouzového stavu nezpomalí například omezením disponibilních finančních zdrojů,“ uvedla mluvčí správy Nela Friebová.

„Máme informace od firem, že nejsou schopny pracovat s plným počtem zaměstnanců, ne vždy mají potřebné materiály a výrobky. Upozorňují nás na možné posuny nasmlouvaných termínů – těm se nevyhneme,“ podotkla Friebová.

Původní plán mimo jiné počítal v letošním roce se 116 rekonstrukcemi nádražních budov. Náklady na modernizace a přípravy měly letos přesáhnout 1,7 miliardy korun.

„Zpoždění budou u jednotlivých staveb rozdílná. Problémy registrujeme například u modernizace tratě Sudoměřice–Votice nebo u rekonstrukce stanice Přerov,“ dodala mluvčí. Výši finančních dopadů zatím správa nedokáže určit.

Vyhnutí se nejčernějším scénářům by mohlo pomoci zvýšení letošního rozpočtu na investice do dopravní infrastruktury o 6,5 miliardy korun, o čemž rozhodla vláda na konci března.

„Z této částky Správa železnic dostala 3,5 miliardy na opravu a údržbu i investice. Umožní to realizaci většího počtu akcí,“ uvedla mluvčí SŽ Radka Pistoriusová. Pomoci by měly i paušální příspěvky státu stavebním firmám, jednat by se mělo o stovky milionů korun.

Svou činnost na dva týdny přerušila například stavební společnost Eurovia, provoz už ale obnovila. „S ohledem na situaci kolem šíření nákazy Covid-19 jsme se rozhodli, v době, kdy situace byla velmi nepřehledná, každý den přibývala nová opatření a nastupovala epidemie, postarat se především a hlavně o zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin,“ řekla mluvčí firmy Iveta Štočková k důvodům přestávky.

„Státní rozpočet skončí obrovským schodkem, Správě železnic klesnou příjmy o desítky procent, budou chybět prostředky z úhrady za dopravní cestu i z nájemného,” myslí si předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp. „Dojde proto k výrazné redukci investic a opravovat se bude jen to nejnutnější,“ míní.

Očekává také několikalété odklady nových projektů. Přípravy vysokorychlostních tratí by ale pandemie narušit neměla vzhledem k ranému stadiu jejich vývoje.

„Je zásadní, aby se nezastavila projektová činnost, jako se to nesmyslně stalo po roce 2011. Na konci této krize se nepochybně pozmění pořadí priorit a k tomu je třeba mít co největší zásobník projektů,“ tvrdí Šíp.

Deník E15 na začátku tohoto roku informoval, že Správa železnic, Hospodářská komora, projektanti i někteří politici požadují zákonem garantované financování staveb vysokorychlostních tratí ve výši několika desítek miliard korun ročně. K tomu zatím nedošlo.

„Neradi bychom v budoucnu znovu zažili zmrazení investic a odložení již hotových projektů pod stůl,“ řekl tehdy šéf projektantů Sudop Praha Tomáš Slavíček.