Bill Gates: Svět se vrátí do normálu až s funkční vakcínou | E15.cz

Až důvěrou ve funkční vakcínu proti onemocnění Covid - 19 skončí podle zakladatele Microsoftu a filantropa Billa Gatese současná panika, nejistota a strach lidí a až s rozšířeným očkováním pak bude zároveň možné plně restarovat ekonomiku. Nad souvislostmi současné koronavirové pandemie se jeden z momentálně nejbohatších lidí planety zamýšlí v eseji pro aktuální vydání týdeníku The Economist .

Ani některými vládami uvolněné otěže podle Gatese nezaberou na to, aby se na trhy vrátil klid. Americký miliardář, který v současné koronavirové krizi aktivně vystupuje a komentuje různé její aspekty, očekává dlouhodobě utlumenou spotřebitelskou poptávku. Nejoptimističtější odhady pro funkční vakcínu proti Covid-19 mluví o několika měsících. Sám Gates předpovídá nejdříve polovinu roku 2021. Kdyby se to stihlo dřív, půjde podle Gatese o jeden z novodobých divů a rekordní počin naší civilizace.

Utlumený v důsledku měsíců nejistoty bude hlavně mezinárodní turismus, restaurační byznys, sport, letecká doprava. “Až se bude sepisovat kniha o koronavirové pandemii, duben 2020 v ní bude představovat uzavření první třetiny jejího trvání,” předpokládá Gates.

Velké riziko dalšího rozšiřování pandemie a blokace ekonomik spatřuje Gates v nepřipravenosti rozvojového světa. Afrika například podle Gatese nedokáže tak “jednoduše” přejít na home office. Na západě a dokonce i na východě akceptovatelný social nebo safe distancing nebude v Africe tak snadné zajistit a přivyknout mu, jako to dokázali v Německu nebo USA.

A pak. “Jedna nemocnice na Manhattanu má víc lůžek akutní péče než většina afrických států,” píše Gates.

Až se ovšem lidstvu podaří vyvinout schopné očkování, půjde podle miliardáře o milník, díky němuž bude každý další vývoj boje s podobnými výzvami pro lidstvo, snáze zdolatelný.

Podle Gatese, který se dnes nejvíce věnuje správě nadace Bill & Melinda Gates Foundation, která se orientuje na podporu také vědy a medicíny, bude dobrých zpráv, které vzejdou ze současné krize, víc.

Zrychlí se testy na diagnostiku nemocí, v budoucnu bude možné přítomnost virů jako je Covid-19 v těle zjistit tak jednoduše, jako v případě třeba těhotenských testů.

“Více investic do výzkumu půjde do budoucna směrem k virovým nemocem, dosud byly preferovány nemoce způsobené bakteriemi,” poznamenává Gates. “Současný boj proti Covidu-19 by pak mohl pomoct také lepším výsledkům v boji s rakovinovými onemocněními,” dodává.