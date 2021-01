Očkování na covid: rezervační systém měl po spuštění problémy | E15.cz

Operátoři se brání kritice Operátoři se dozvěděli o požadavku státu na SMS ověření při registraci k očkování proti nemoci COVID-19 až po spuštění systému. Na Twitteru to uvedl Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí, jejímiž členy jsou operátoři O2, T-Mobile a Vodafone. O hromadném rozesílání SMS s PIN nás dopředu nikdo neinformoval, sdělil ředitel vnějších vztahů T-Mobile Petr Jonák. Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že neví, jestli s operátory někdo o SMS mluvil. Systém pro registraci lidí starších 80 let na očkování, který byl spuštěn dnes v 8:00, měl problémy. SMS s PIN kódy pro registraci lidem přicházely se zpožděním. „Možná by příště pomohlo, kdyby operátorům stát o nápadu požadovat SMS ověření řekl dříve než hodinu po spuštění systému,“ sdělil na Twitteru Grund. „Jestli někdo mluvil s operátory, nebo nemluvil, na to já neumím odpovědět. Já tohle neřeším,“ řekl na tiskové konferenci Babiš. Uvedl, že sleduje hlavně dodávky vakcín a stav očkování. Premiér také řekl, že po spuštění registračního systému museli operátoři posílat množství SMS zpráv jako na Silvestra, ale systém podle něj funguje. V poslední den loňského roku operátoři zaznamenali téměř 26 milionů SMS zpráv.