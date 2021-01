Registrace k očkování proti koronaviru se otevírá pro veřejnost | E15.cz

6 953 849 lidí má být v Česku očkováno do června 2022. V první fázi má být očkováno 838 tisíc lidí, mezi nimi zejména zdravotníci a část seniorů. Ve druhé fázi půjde o 3,7 milionu lidí, jde o seniory nad 65 let a chronicky nemocné. Od května dojde na zbytek populace.

2 vakcínami se nyní očkuje v České republice. Jde o očkovací látku od společnosti Pfizer/Biontech a vakcínu Moderna. Třetí bude zřejmě britská AstraZeneca, která je nyní v procesu schvalování.

14 krajských koordinátorů bude řídit průběh očkování

31 očkovacích center v Česku dostává vakcíny proti nemoci COVID-19. Očkovacích míst vzniklo 164.

1 velkokapacitní očkovací centrum funguje v Brně. Brzy by se mělo zprovoznit i centrum v Praze v Letňanech, v polovině února by mohlo být otevřeno velkokapacitní očkovací centrum v Ostravě.

5 lidí je třeba pro vytvoření dvou očkovacích týmů v očkovacím centru. Jsou složeny z jednoho lékaře, dvou sester a dvou administrativních pracovníků.

196 650 dávek vakcín se již dostalo do země.

70 680 lidí je už podle oficiálního údaje očkováno. Ve skutečnosti to bude více, očkovací místa ještě zdaleka nevykázaly všechny očkované do centrální databáze ISIN.