Mění se chování. Trh se pročistí, říká investor Martin Rozhoň | E15.cz

„Mnoho retailerů, kteří mají výpadek v prodejích, rychle otevírá e-shopy a pravděpodobně u toho i po odeznění zákazů zůstane,“ říká investor a zakladatel společnosti Vivantis Martin Rozhoň. Trh se podle něj pročistí, zrychlí se některé trendy: sníží se zájem o dobírku, malé e-shopy zavřou. „Krize je vždy katalyzátorem,“ poznamenává. Je to podle něj dobře vidět na Amazonu, který nabírá globálně sto tisíc zaměstnanců, aby byl na současné dění a také na budoucí vývoj trhu připraven.

Jak vnímáte aktuální situaci?

Mnoho let jsme si nyní užívali ekonomického růstu a z něj plynoucí hojnosti. Současné události budou mít velmi negativní dopad na celosvětovou ekonomiku, která zaznamená velký propad a bude se z něj zotavovat roky. Uvádí se, že dopad koronaviru na ekonomiku je již nyní větší než celá krize z roku 2008 a to jsme bohužel stále na začátku. Tato situace nás donutí změnit mnoho zažitých zvyklostí. Bude se výrazně měnit spotřebitelské chování, fungování firem a celé obory se budou zásadně transformovat. Krize je vždy katalyzátorem, kdy se urychlí zánik starého, již nefungujícího, a akceleruje vznik nového, funkčního do budoucna.

Na které obory podnikání podle vás krize nejvíce dopadne?

Z důvodu aktuálních opatření jsou nejvíce afektovány obory, jako je cestování a doprava, luxusní produkty, móda či kultura. Z dlouhodobého hlediska bude vlivem dopadů ekonomické krize a tím snížené koupěschopnosti obyvatel cítit pokles zejména v segmentech zbytného zboží, kde uživatelé mohou nákup odložit – reality, auta či luxusní zboží.

A které obory naopak odolají?

Budou to segmenty, které jsou nutné pro život. Tedy produkty běžné denní spotřeby – potraviny, drogerie, zdraví.

Podívejme se specificky na e-commerce. Jaká je situace tam?

V ČR je přes 47 000 e-shopů, které tvoří se 155 miliardami ročního obratu přes 13 procent maloobchodních tržeb, navíc rostou patnáctiprocentním meziročním tempem. Díky uzavření většiny kamenných obchodů a strachu z nákazy se akceleruje přesun nakupování na internet. Raketové růsty ve stovkách procent zaznamenávají zejména segmenty potravin, drogerie, lékáren, a to i přestože právě v těchto segmentech zůstávají otevřené i kamenné obchody.

Extrémně – ve stovkách až tisících procent – vzrostla poptávka po rouškách, respirátorech a po dalších ochranných prostředcích, dezinfekčních prostředcích, šicích strojích, domácích pekárnách, mrazácích, krmení pro zvířata, ale i po deskových hrách, knihách, noteboocích a dalším vybavení, které je aktuální při nuceném pobytu doma. Z dlouhodobějšího hlediska se dá očekávat, že na současné situaci oblast e-commerce celkově posílí, byť některé segmenty mohou zaznamenat propad. Zákazníci jsou nuceni začít nakupovat více on-line kvůli zavřeným obchodům nebo obavě z infekce a toto nákupní chování část z nich již neopustí. Některé kamenné obchody současnou situaci neustojí a zavřou nebo omezí své působení.

Očekáváte ještě další dopady na maloobchodní trh?

V situaci snížené koupěschopnosti obyvatel budou zákazníci více zvažovat, co nakoupí – budou vyhledávat a porovnávat produkty na internetu a budou také shánět nejvýhodnější cenu. Situaci ilustruje i to, že například Amazon globálně nabírá přes sto tisíc zaměstnanců, aby se připravil na očekávaný růst.

Současná situace mění celkově naše chování. Firmy se přizpůsobují na vzdálenou spolupráci. Majitelé kamenných obchodů zavádějí nebo akcelerují on-line prodej, aby přežili. Mnoho e-shopů umožňuje nyní jen platby předem kvůli hygieně – lidé si na to zvyknou a podíl u nás extrémně vyhledávané dobírky – přes 30 procent – klesne ve prospěch platebních karet a dalších bezkontaktních platebních metod. Obecně se v této situaci bude lépe dařit větším e-shopům, které jsou rychleji schopny navýšit kapacitu, mají velké skladové zásoby, důvěryhodnost spotřebitelů, lepší vazby na dodavatele a finanční zdroje. Mnoho malých e-shopů pravděpodobně zavře a trh se trochu pročistí. Stejně jako vždy platí, že kdo přežije, vyjde z krize posílen a získá silnější konkurenční pozici do budoucna.

Vydrží nám v Česku relativně silná e-commerce, bude se ještě třeba díky situaci jeho role posilovat?

Neustále se mluví o tom, že trh je již plně saturován a počet e-shopů dále neporoste, ale opak je pravdou a současná situace způsobila, že mnoho retailerů, kteří mají výpadek v prodejích, rychle otevírá e-shopy a pravděpodobně u toho i po odeznění zákazů zůstane.

Co byste doporučil majitelům menších a středně velkých e-shopů, jak aktuální situaci zvládnout?

Především je nutné nastavit ve firmě směrem k lidem taková opatření, aby se minimalizovalo riziko nákazy a sekundárního ochromení či zastavení provozu firmy. U zaměstnanců, kde to jde, nastavit efektivní fungování na home office. U skladníků a dalších profesí, kde to není možné, nastavit taková hygienická a procesní opatření, která budou riziko maximálně snižovat. U e-shopů, které nyní extrémně rostou, je také třeba zabezpečit rychlý nábor zaměstnanců, jejich zaškolování a celkově rychle upravit procesy tak, aby se zvládaly aktuální objemy prodejů.

Měli by se nějak chovat směrem k zákazníkům?

Je nutné sledovat měnící se strukturu prodejů a aktivně na ni reagovat změnou produktového portfolia v nabídce směrem k produktům, které budou poptávané. Také bych obchodníkům doporučil, aby maximálně naskladnili zboží, které se bude prodávat. Vzhledem k současné situaci se totiž dá předpokládat, že v důsledku omezování fungování mnoha firem, uzavírání hranic, omezení logistiky a podobně bude v příštích měsících složitější se ke zboží dostat nebo bude dražší, budou požadovány platby předem a tak dále. Toto je samozřejmě náročné na finanční zdroje, které musí mít obchodník k dispozici nebo se je pokusit rychle získat.