Bazény otevřou až v červnu. Provozovatelé počítají milionové ztráty | E15.cz

Veřejná koupaliště a bazény, které dosud nebyly zařazeny do žádné vlny uvolnění podnikatelských činností, by se měly otevřít 8. června. Deníku E15 to potvrdilo ministerstvo průmyslu s tím, že termín platí v případě, že nedojde k výraznému zlepšení či zhoršení epidemiologické situace.

Pro koupaliště to znamená, že spadají do pátého a zatím posledního známého termínu pro uvolnění opatření proti šíření koronaviru. Řada z nich tak už propočítává, kam se ztráty z pozastaveného podnikání vyšplhají. „Konečné číslo je těžké odhadovat, ale předběžně počítáme se zhruba dvaceti miliony korun,“ říká ředitel Plaveckého stadion Podolí Jan Bezděk. Do ztrát se podle něj promítne i celá řada zrušených akcí, třeba plavecké závody.

Aquapalace Praha, který je největším akvaparkem v Česku, svou ztrátu vyčíslil dokonce na 100 milionů. „Pokud by se opatření mělo prodloužit do konce léta, tak by pro nás byla situace zcela fatální. Už nyní jsou náklady financovány z výnosů z jarní sezony,“ říká šéfka Aquapalace Vladana Horáková, podle níž by dával smysl i dřívější termín otevření.

„Je prokázané, že vodní parky a umělé bazény jsou díky dezinfekci a několikastupňovému čištění vody bezpečnější než přírodní koupaliště, kde koupání nikdo nezakazuje,“ dodala.

Podle Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR) využívá řada jejich členů neplánovanou odstávku aspoň k rutinním opravám. Například v Aquapalace Praha vyměnili podlahy, obklady a údržbou prošlo i celé technologické zázemí. „Zároveň otevřeme zcela nový vodní bar, do kterého jsme investovali 16 milionů korun,“ říká majitel akvaparku a miliardář Pavel Sehnal.

Bazény a koupaliště už kvůli výrazným ztrátám žádají o proplacení 80 procent mezd zaměstnanců, na které mají podle programu Antivirus právo. ABAS ČR, která má 250 členů, se zároveň bude snažit prosadit, aby koupaliště mohla poskytovat služby se sníženou sazbou daně. „Nyní spadají do sazby 21 procent, my je kvůli dopadům koronaviru chceme dostat na 15,“ říká šéf ABAS ČR Pavel Košnar. Hlavní podle něho ale je, že letní sezónu koupaliště stihnou. „Nevíme dosud o nikom, kdo by se kvůli finančním problémům nechystal otevřít,“ dodal.

V Česku je podle ABAS ČR zhruba 1200 venkovních koupališť a 800 krytých bazénů.