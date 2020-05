Pražské školky většinou otevřou s prvním stupněm škol | E15.cz

Například Praha 9 počítá s otevřením mateřských škol, které zřizuje, nejpozději 25. května, ale části rodičů umožní umístit děti o dva týdny dřív. „Do mateřských škol Kytlická a U Nové školy, v nichž se v současné době starají o děti rodičů pracujících v záchranných, bezpečnostních a pedagogických službách, mohou zaměstnaní rodiče a OSVČ dávat své děti už od 11. května 2020,“ řekl radní pro školství Zdeněk Davídek.

O něco dříve, než je vyhlášený termín, by mohly školky otevřít také na Praze 5. „Pokud se epidemiologická situace nezhorší a budou-li mateřské školy připraveny, mohly by být otevřeny již od 18. května. Tomuto kroku bude předcházet průzkum zájmu rodičů,“ upřesnila vedoucí odboru školství Jana Zacharová.

V ostatních velkých městských částech většinou počítají se znovuotevřením školek a prvního stupně základních škol dohromady. Zatím se připravují na zajištění hygienických podmínek, na jejichž upřesnění od ministerstva školství čekají. „V tuto chvíli jsme už v předstihu rozvezli do pětačtyřiceti budov všech školských zařízení v Praze 8 dezinfekci a ochranné pomůcky,“ hlásí třeba mluvčí osmé městské části Martin Šalek.

Oslovené radnice podobně třeba jako soukromé školky počítaly s vydáním manuálu nejpozději koncem dubna. Resort nyní informoval, že návod bude hotový začátkem příštího týdne, školy a školky ho dostatnou datovou schránkou. „Snažíme se o dodržení termínu, ale cílem bylo mít materiál co nejpodrobnější, aby se předešlo nedorozuměním,“ informovala E15 mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Právě podle reálnosti splnění hygienických podmínek se městské části také rozhodují, kdy a jak výuku ve školkách spustí. Na rozdíl od základních a středních škol však o jejich uzavření kvůli koronaviru rozhodovaly samy, takže při splnění podmínek mohou otevřít víceméně kdykoliv. V případě škol se podle pátečního vyjádření vlády počítá s tím, že se děti budou učit ve skupinách s maximálně 15 dětmi. Nošení roušek bude povinné jen na chodbách a v šatnách.

Otázkou také je, jak se k možnému návratu k výuce staví vedení škol a školek, kteří mohou chtít chránit například starší vyučující. „S řediteli základních a mateřských škol proběhly ohledně plánovaného provozu porady. Pokud bude zachován počet 15 dětí nebo žáků na skupinu, nebude to na Praze 1 problém,“ uvedl k tomu například Martin Šebesta z tiskového oddělení Jedničky.

A podobně se vyjádřila radní pro školství Prahy 6 Marie Kubíková: „My máme prozatím avizováno, že všechny školky jsou schopné personálně zajistit zahájení provozu. V dalších krocích i případných obtížích jsme jim připraveni být jako zřizovatel oporou“.

Vedení Prahy 7 ještě upozorňuje, že bude třeba dořešit otázku ošetřovného, které nyní mohou čerpat rodiče dětí do 13 let navštěvující školy, školky a podobná zařízení. Vláda vymezila, že část dětí, například s chronickými zdravotními problémy, se vracet do škol a školek nemusí. Situace kolem dalších výplat ošetřovného pro ty, jejichž děti zatím do škol chodit nebudou, nyní není podle radnice jasná.