Koronavirus drtí USA (videografika) | E15.cz

Počty nakažených koronavirem v USA rekordně rostou, na vzestupu je i křivka znázorňující vývoj bilance obětí, uvádí deník The New York Times (NYT). Závažnost situace však částečně mírní skutečnost, že infikovaní jsou zejména mladí lidé, kteří se s nemocí zvládají vyrovnat lépe než jejich starší spoluobčané. Podívejte se na videografiku pod titulkem článku, která závažnost situace ilustruje.

Experti se obávají, aby se trend nově infikovaných brzy nepřeklopil i do počtů denních zemřelých s COVID-19. Páteční přírůstek bilance úmrtí spojovaných s koronavirem (841) opět mírně zvýšil denní průměr za uplynulý týden, přičemž rekordních 120 nových úmrtí ohlásila Florida.

Největší přírůstky nemocných v posledních dnech hlásí nejlidnatější americké státy Kalifornie, Texas a Florida. Zároveň jde o státy, které mezi prvními na jaře začaly uvolňovat karanténní opatření. Jen ve dvou státech USA je podle aktuálních dat nákaza na ústupu. Denní maxima v počtu nakažených přišla ve čtvrtek i z několika méně lidnatých států, včetně Alabamy, Montany a Wisconsinu.

Na řadě míst úřady zastavují uvolňování restrikcí, případně omezení zpřísňují ve snaze zabránit dalšímu šíření. Vzhledem k rozmachu epidemie nemoci COVID-19 pohasínají naděje, že se brzy podaří znovu nastartovat americkou ekonomiku, která v posledních měsících silně utrpěla, domnívá se agentura Reuters.

„Nacházíme se ve velice těžké situaci,“ řekl epidemiolog Anthony Fauci, který je i poradcem Bílého domu. Znovuotevírání ekonomiky v USA „přeskočilo veškeré doporučené etapy“, řekl Fauci v rozhovoru se serverem The Hill. „To není dobrý způsob, jak postupovat. Musíme to znovu promyslet a udělat to jinak,“ dodal. Spojené státy by podle něj měly pozastavit rušení ochranných opatření, zároveň by se ale neměly znovu zcela uzavírat.

Prezident Donald Trump, který v začátcích pandemie nebezpečí plynoucí z nákazy bagatelizoval a pak tlačil na co nejrychlejší otevírání ekonomiky, trvá na tom, že za novými případy je větší a lepší testování. „Otestovali jsme 40 milionů lidí. Pokud bychom místo toho udělali 20 milionů, byla by těch případů polovina, a tak dále,“ napsal na twitteru.

Odborníci však upozorňují, že v posledních týdnech se zvyšují také ukazatele, které na absolutním počtu provedených testů nezávisejí, například poměr pozitivních k negativním testům. Podle serveru Worldometers jsou Spojené státy co do počtu provedených testů na milion obyvatel na 25. místě ze všech zemí.

O zhoršující se epidemii vypovídá i situace ve floridských nemocnicích. NYT v reportáži uvádí, že na 43 jednotkách intenzivní péče z celkových 207 už nejsou žádná volná místa a nemocnice se rychle snaží zvyšovat kapacity a posilovat personál.

„To, co teď zažíváme, odpovídá jedné havárii autobusu denně, každý den, a pořád se to sčítá,“ řekl hlavní epidemiolog jedné z nemocnic v Tampě John Sinnott. V USA kvůli koronaviru zemřelo 133 tisíc lidí, zhruba pětinásobné množství osob ale v hospodářsky nejvýznamnější zemi světa umírá na kardiovaskulární choroby či na rakovinu. Nebezpečí COVID-19 však spočívá mimo jiné v mimořádné nakažlivosti choroby.