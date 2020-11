Rozvolnění opatření: Od čtvrtka otevřou obchody i restaurace | E15.cz

„Dneškem bylo splněno sedm dní, kdy zůstal index protiepidemického systému PES po šedesáti body,“ řekl Blatný, podle kterého je tedy možné přesunout opatření na třetí stupeň.

Vláda původně počítala s tím, že se bude rozvolňovat už od pondělí, nakonec se shodla na čtvrtku. „Ještě do pátku byla většina krajů v situaci, která nebyla epidemiologicky optimální. Nicméně se domníváme, že v příštích dnech dojde k výraznému zlepšení situace,“ řekl Blatný. „Rozhodnutí posunout termín na čtvrtek byl kompromis. Dává podnikatelům jistotu a možnost se na to připravit,“ doplnil ho ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Podle Blatného je nepravděpodobné, že by do konce roku přešlo Česko do druhého stupně a došlo by tedy k dalšímu rozvolnění. Je tedy podle něj nutné prodloužit nouzový stav, který nyní platí do 12. prosince.

Nedělní rozhodnutí vlády tak znamená například znovuotevření restaurací, všech obchodů i provozoven služeb nebo zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách. Venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo současných šesti, skončit by měl i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Obchody budou moci opět otevřít i v neděli.

Naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech zůstává. Opatření budou dál platná pro celou zemi.

Povolené budou i vánoční trhy, byť jejich konání vláda nadále nedoporučuje. Podle Blatného je na jednotlivých městech, zda trhy uspořádají. Stánky budou muset být postavené čtyři metry od sebe a nebude možná konzumace potravin a nápojů na místě. Vláda nijak neomezuje oslavy Mikuláše, které připadají na příští sobotu. „Speciální mikulášská vyhláška není,“ řekl Blatný, podle kterého platí povinnost nošení roušek a rozestupů. „Mikuláši i čerti budou muset dodržovat stejná opatření jako pozemské bytosti,“ dodal ministr.

Rozvolnění se nemá týkat škol. Ministerstvo školství tento týden oznámilo, že školy budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému. Podle Blatného přejdou školy do třetího stupně nejdříve od pondělí 7. prosince.

Uvolnění opatření vítají některé opoziční strany. "Snad čtvrtkem skončí diskriminace drobných prodejců, malých prodejen," řekl šéf občanských demokratů Petr Fiala.

