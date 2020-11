Otevírání obchodů a restaurací se možná odloží. Vláda váhá | E15.cz

„Situace stále není dobrá. Čísla sice klesla, ale není to tak, jak jsme si představovali. Je důležité rozvolňovat s rozmyslem,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Problém je hlavně v tom, že takzvané reprodukční číslo koronaviru celorepublikově stouplo na hodnotu 0,96. Pokud by překročilo jedničku, zvýšilo by se skóre protiepidemického systému PES o pět bodů. To by při zachování bodových hodnot u dalších kritérií znamenalo opětovný návrat ze třetího do čtvrtého stupně. Rozvolňování by tak nemuselo mít dlouhé trvání.

Na zhoršení situce se podepsaly velké regionální rozdíly, které jsou podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška alarmující. „V systému PES jsou skóre od 47 do 77 bodu, a to je velice špatné,“ uvedl Dušek. „Stav rozhodně není v tuto chvíli úplně uspokojivý, brzdění dál probíhá, ale relativně se zastavilo, a zejména v některých regionech situace osciluje na hraně potenciálního rizika,“ shrnul současný epidemický vývoj ředitel ÚZIS. Za problematické označil Vysočinu, Pardubicko, Královéhradecko a Karlovarsko.

V pondělí podle dat ministerstva zdravotnictví přibylo více než 4300 nových případů koronaviru, v úterý přes 5800 a ve středu přes 4900.

Šéf rezortu Jan Blatný (za ANO) řekl, že metodika pro rozvolňování je jasná a nebude se nijak upravovat. Nadále tedy platí podmínka, že teprve po sedmi dnech, kdy hodnoty odpovídají stupni tři, může být vládě zmírnění opatření platných právě pro stupeň tři navrženo. „Přísnost zákazů a omezení se sníží až ve chvíli, kdy to systém PES dovolí," potvrdil ministr.

Na skutečnost, že situace s COVID-19 není dobrá, upozornil už ve středu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který řídí Ústřední krizový štáb. „Bude záležet na vývoji v dalších dnech, skóre v systému PES neklesá moc rychle,“ řekl.

Hamáček varoval, že v některých krajích dochází i k navýšení skóre. Přestože to může být výsledek rozšíření nemoci v jednom místě, záleží na tom, zda se bude koronavirus případně šířit dál.

Protiepidemický systém PES navrhlo ministerstvo zdravotnictví. „My jsme ho jako vláda vzali na vědomí. Je dobré, že je situace konečně předvídatelná,“ uvedl premiér Babiš s tím, že původně bylo nejvíce nakažených lidí v Praze. „Dneska je na tom hlavní město relativně dobře. Problém je ale na venkově," podotkl.